Estaba nerviosa porque se separó y la ligó la inspectora: cachetazo y auto secuestrado en una escandalosa mañana

Una mujer que había cruzado un semáforo en rojo y hablaba por teléfono celular, fue interceptada en la vía pública. Dramatismo y tensión en pleno centro.

Una mañana de tensión y descontrol sacudió el microcentro de Viedma este jueves. Lo que comenzó como un seguimiento por infracciones de tránsito cotidianas derivó en una agresión física contra una inspectora , momentos de dramatismo en la vía pública y el secuestro de un vehículo.

Alrededor de las 10:30 , las cámaras del centro de monitoreo detectaron una maniobra imprudente en pleno centro: la conductora de un Fiat Uno cruzó un semáforo en rojo en la intersección de las calles Colón y Rivadavia. Para sumar a la peligrosidad de la falta, la mujer maniobraba el rodado mientras hablaba por teléfono celular .

Advertida de la situación, una inspectora del área de Tránsito Municipal inició el seguimiento de la automovilista a bordo de su motocicleta oficial para labrar la contravención correspondiente. La marcha del rodado logró ser interrumpida metros más adelante, justo frente al Hospital Artémides Zatti .

De la agresión violenta al pedido de disculpas

Al momento de ser interceptada, la trabajadora municipal le solicitó la documentación obligatoria para circular. Lejos de acatar la orden, la conductora reaccionó con violencia y le propinó un cachetazo en el rostro a la inspectora.

Ante el nivel de hostilidad, según el medio local Noticias Net, la funcionaria comenzó a filmar el incidente con su teléfono celular para dejar registro probatorio de la agresión física y realizar la posterior denuncia penal. La situación generó un tumulto en la vía pública que requirió la intervención urgente de efectivos de la Comisaría 1º.

Con la presencia policial y la atención de decenas de personas que salieron del centro de salud atraídas por el escándalo, la agresora modificó drásticamente su postura: rompió en llanto y pidió disculpas a la trabajadora. Según adujo para justificar su accionar, se encontraba atravesando un complejo momento personal debido a un proceso de separación afectiva.

Secuestro del vehículo y denuncias

A pesar de las disculpas manifestadas en el lugar, el personal actuante procedió con el protocolo correspondiente. Al vehículo se le aplicó la medida cautelar de secuestro y se confeccionó el acta de infracción por las faltas de tránsito cometidas y el desacato a la autoridad.