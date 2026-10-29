Piden cadena de oración para colectivero muy querido en Cipolletti y Neuquén: "Fue de repente..."

El Rulo del Barrio Obrero de nuestra ciudad, entró al quirófano este jueves y su familia pide que todos manden buenas vibras. ¡Fuerzas!

El Rulo, un colectivero y vecino muy querido por todos en Cipolletti y el Alto Valle.

De los dos lados del puente se unen para rezar por el Rulo , un querido e histórico colectivero de Cipolletti que también suele andar con sus recorridos por Neuquén . Luis Mariño (64 años), de él se trata, era operado de urgencia este jueves por una afección cardíaca que se le presentó en las últimas horas de manera repentina.

La preocupación comenzó cuando el chofer empezó a manifestar los primeros síntomas al concluir su jornada laboral. En diálogo con LM Cipolletti , su yerno, detalló cómo se desencadenó la situación: “Estaba trabajando y cuando llegó se empezó a sentir mal. Al otro día fue al Hospital y le dijeron que tenía un preinfarto . Quedó internado, ayer empeoró en la tarde”.

Con el correr de las horas, el estado de salud del trabajador del volante sufrió una complicación severa. “ Su corazón no estaba funcionando , hubo que operarlo de urgencia”, explicó Emi. Ante este crítico panorama, el chofer fue derivado a Leben Salud , donde ingresó al quirófano a primera hora de la mañana de este jueves: "Entró a las 7 entró al quirófano, aún no se sabe nada”, dijo en medio de la incertidumbre y angustia.

El Rulo y su esposa Emelina, que lo acompaña en este complicado momento.

Mientras aguardan novedades médicas en la clínica, la familia se organiza para afrontar el difícil momento. “Mi señora Daiana y mi suegra Emelina están allá, yo cuidando a mis hijos”, relató sobre la contención familiar que rodea al entorno de Luis, muy golpeado por la noticia.

Una familia unida y el apoyo de toda la comunidad

Vecino referente del Barrio Obrero A y apasionado hincha de Boca de toda la vida, el "Rulo" cuenta con el acompañamiento incondicional de sus seres queridos. Su entorno familiar más cercano está integrado por su señora Emelina, sus tres hijos -Franco, Luciano y Daiana-, sus dos nietos -Elian y Giovanna- y su yerno, el mencionado, Emi.

Amigos, compañeros de trabajo, pasajeros frecuentes y vecinos de Cipolletti multiplican por estas horas los mensajes de aliento y los pedidos de oración para acompañar su pronta recuperación.