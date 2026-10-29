Se vienen importantes obras en tres barrios de Cipolletti: cuáles son y qué cambiará

El intendente de Cipolletti, Rodrigo Buteler, confirmó nuevas mejoras para vecinos de la ciudad. Los detalles.

La Municipalidad de Cipolletti anunció nuevas obras de regularización eléctrica que permitirán mejorar las condiciones de seguridad y el acceso a servicios esenciales en distintos sectores de la ciudad. Las intervenciones alcanzarán a cientos de familias que esperan contar con conexiones domiciliarias normalizadas.

El intendente Rodrigo Buteler mantuvo una reunión con vecinos del barrio Portales del Río , donde confirmó que próximamente comenzará el proceso de normalización del suministro eléctrico. La iniciativa beneficiará directamente a más de 350 familias del sector.

La intervención forma parte del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad ( PASE ), una iniciativa impulsada por el Gobierno de Río Negro junto a la distribuidora Edersa , bajo la coordinación del Ente Provincial Regulador de la Electricidad ( EPRE ).

El proyecto contempla la instalación de conexiones eléctricas seguras, medidores individuales y alumbrado público LED en todo el barrio. Estas mejoras permitirán reducir riesgos asociados a instalaciones irregulares y fortalecer las condiciones de seguridad de los vecinos.

Portales del Río tendrá conexiones eléctricas seguras

La normalización del servicio representa un avance importante para las familias de Portales del Río, ya que permitirá contar con instalaciones domiciliarias adecuadas y un sistema de medición individual para registrar el consumo eléctrico de cada vivienda.

Además, la incorporación de luminarias LED permitirá mejorar la iluminación de los espacios públicos y las calles del sector. Se trata de una intervención que apunta tanto a la infraestructura eléctrica como a la seguridad barrial.

Durante el encuentro con los vecinos, Buteler confirmó la próxima ejecución de los trabajos y destacó la continuidad de las gestiones para extender los servicios esenciales a diferentes sectores de Cipolletti mediante la articulación con organismos provinciales.

La iniciativa se suma a otras intervenciones realizadas mediante el programa PASE, que busca garantizar el acceso seguro y equitativo a la electricidad, especialmente en sectores donde todavía existen conexiones que requieren adecuaciones técnicas y regularización.

Isla Jordán: comenzará el relevamiento durante noviembre

Otro de los anuncios importantes está relacionado con Isla Jordán, donde la Municipalidad confirmó que durante la segunda semana de noviembre comenzará el relevamiento necesario para avanzar con la futura obra de regularización del servicio eléctrico.

El intendente Rodrigo Buteler explicó que esta intervención forma parte de un compromiso asumido junto al gobernador Alberto Weretilneck, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad y garantizar el acceso formal a la electricidad.

“Con el Gobernador nos comprometimos a regularizar eléctricamente todos los barrios para que no tengan más accidentes domésticos, para que los barrios sean más seguros, y tengan su medidor y puedan pagar la boleta como lo hacen todos los barrios de la ciudad”, aseguró Buteler.

El jefe comunal también precisó los próximos pasos del proyecto: “Empieza el proceso de regularización eléctrica de la Isla Jordán, a partir de la segunda semana de noviembre empieza el relevamiento, seguimos llevando servicios a todos los barrios de Cipolletti”.

Esta primera etapa permitirá avanzar con las tareas de evaluación necesarias para proyectar la normalización del suministro en el sector. La intervención también estará comprendida dentro del Plan de Acceso Seguro a la Electricidad.

El barrio 2 de Agosto también tendrá obras para 300 familias

En paralelo, el municipio confirmó que próximamente comenzará la regularización eléctrica del barrio 2 de Agosto, una intervención que alcanzará a más de 300 familias y permitirá mejorar las condiciones del suministro en sus viviendas.

Con los proyectos anunciados para Portales del Río y 2 de Agosto, serán más de 650 familias cipoleñas las beneficiadas por las próximas intervenciones, mientras que Isla Jordán comenzará una instancia previa de relevamiento técnico.

Los trabajos forman parte de una estrategia conjunta entre la Municipalidad de Cipolletti, el Gobierno de Río Negro, EdERSA y el EPRE, destinada a ampliar la cobertura de servicios seguros en diferentes barrios de la ciudad.

Los barrios de Cipolletti que ya regularizaron su servicio eléctrico

Desde la implementación del PASE, diferentes sectores de Cipolletti lograron acceder a la normalización definitiva del suministro eléctrico, mediante intervenciones coordinadas entre la distribuidora provincial y los gobiernos municipal y provincial.

Entre los barrios donde ya se concretaron estos trabajos se encuentran Los Sauces, La Rivera, Martín Fierro, El Espejo, Obrero A y Obrero B, que fueron incorporados al proceso de regularización del servicio.

Las intervenciones también alcanzaron a Puente Santa Mónica, en Balsa Las Perlas, además de los barrios 10 de Enero y Nuevo Ferri, donde se avanzó con la adecuación de las conexiones eléctricas domiciliarias.