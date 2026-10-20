Cipolletti se prepara para completar el 100% de iluminación LED: cuánto falta

El municipio inició una nueva etapa del plan de alumbrado público que alcanzará a numerosos barrios, plazas y espacios verdes. El detalle.

El Municipio inicio un nuevo plan de recambio de luminarias led y se encamina a completar la ciudad para fin de año.

La Municipalidad de Cipolletti comenzó una nueva etapa del Plan Cipo 100% LED , con trabajos de recambio y ampliación del alumbrado público en distintos barrios, plazas y espacios verdes.

La obra, denominada “Parque Industrial, Patagonia (DVNe) y otros”, forma parte de las últimas etapas del programa municipal que busca reemplazar las luminarias tradicionales por tecnología LED en toda la ciudad. Los trabajos se desarrollarán en diferentes sectores urbanos y espacios públicos.

Desde el Departamento de Alumbrado Público informaron que el proyecto también contempla la colocación de 52 postes y brazos de alumbrado, destinados a reforzar la iluminación en sectores que necesitan ampliar o mejorar la cobertura del servicio.

El intendente Rodrigo Buteler adelantó que el municipio se encuentra cerca de completar la totalidad del recambio y estimó que, durante los próximos meses, finalizará la instalación de las últimas luminarias previstas en el programa.

“Estamos a muy poquitos meses de tener la ciudad completamente iluminada con led, todas las plazas, los playones, los planes de Vivienda, y los barrios de la ciudad. Estamos a dos o tres meses de prender el último foco led, esto es seguridad para los vecinos”, destacó el jefe comunal.

Comenzaron los trabajos de iluminación LED en plazas y calles de Cipolletti

Durante esta semana, las cuadrillas municipales trabajan en la plaza ubicada en Naciones Unidas y Antártida Argentina, además del espacio verde del barrio San Lorenzo, donde se desarrollan las primeras intervenciones correspondientes a esta etapa.

En paralelo, los equipos realizan excavaciones sobre calle Lazaretti, entre Espinosa y Giacinto del Ben, con el objetivo de preparar el terreno para la posterior colocación de nuevas columnas de alumbrado público.

Estas intervenciones forman parte de un cronograma que contempla tanto el reemplazo de artefactos existentes como la incorporación de infraestructura en aquellos lugares donde resulta necesario reforzar la iluminación de calles y espacios comunitarios.

Cuáles son los barrios que recibirán las nuevas luminarias LED

El proyecto contempla intervenciones en numerosos sectores de Cipolletti, especialmente en barrios y loteos incluidos bajo la denominación “otros”, que complementan las tareas previstas para Parque Industrial y Patagonia, conocido también como Distrito Vecinal Noreste.

Entre los lugares alcanzados se encuentran Loteo Landy, Ferri Sur, El Sauzalito, María Elvira, Santa Elena, Las Quintas, Favaloro, Los Girasoles, Jardín del Sol, El Salvador, Estado de Israel, Labraña, Rimmele y Obrero A.

La planificación municipal también incluye intervenciones en plazas, parques y espacios recreativos, con el propósito de extender el sistema de iluminación a sectores utilizados diariamente por familias, estudiantes, deportistas y vecinos de distintos barrios.

Los espacios contemplados se encuentran en 1200 Viviendas, Flamingo, San Lorenzo, 10 de Marzo, DVNe, Pául Harry, Parque Julián Jiménez, Raúl Alfonsín, Belgrano y Luis Piedrabuena, además de otros sectores comprendidos dentro del programa.

Cipolletti busca completar el recambio de iluminación en los próximos meses

El Plan Cipo 100% LED tiene como objetivo modernizar la infraestructura de alumbrado público mediante la utilización de una tecnología que permite mejorar la visibilidad nocturna y optimizar el funcionamiento de las instalaciones municipales.

Según destacaron desde el Ejecutivo local, uno de los principales beneficios del sistema es el fortalecimiento de la seguridad vial y peatonal, especialmente en calles, espacios recreativos y sectores residenciales con circulación durante la noche.

La incorporación de luminarias LED también apunta a mejorar la eficiencia energética, debido a que esta tecnología permite reducir el consumo eléctrico en comparación con los sistemas tradicionales y disminuir los costos asociados al mantenimiento.

Otro de los aspectos considerados por el municipio es la durabilidad de los equipos, que requieren menos intervenciones de mantenimiento y permiten sostener el funcionamiento del alumbrado durante períodos más prolongados, dependiendo de sus condiciones de utilización.