Cipolletti abrió dos licitaciones millonarias: más luces LED y una nueva plaza

Los sobres con las ofertas se conocieron este martes. Enterate el detalle de las obras que comenzarán a ejecutarse.

Dos licitaciones fueron abiertas este martes para conocer las ofertas que llevaran adelante dos obras en la ciudad.

El Municipio de Cipolletti abrió este martes dos nuevos procesos de contratación destinados a transformar distintos sectores de la ciudad. Las iniciativas contemplan una fuerte inversión en alumbrado público y la construcción de un nuevo espacio verde .

Ambos proyectos forman parte de las políticas municipales vinculadas con la mejora del espacio público y la infraestructura urbana. En conjunto, las obras proyectan inversiones por casi $580 millones , aunque cada proceso tendrá su propio cronograma administrativo.

Durante la mañana de este martes se realizó el Concurso de Precios N° 66/26 para ejecutar la obra denominada “Recambio a LED en barrios Parque Industrial, Patagonia (DVNe) y otros”. El presupuesto oficial asciende a $159.510.000 .

Al concurso se presentó la empresa Consultora Integral Agropecuaria (CIAGRO), cuya propuesta será evaluada antes de avanzar con la adjudicación.

De acuerdo con la información brindada por el Departamento de Alumbrado, el proyecto contempla la colocación de aproximadamente 1.700 luminarias LED. También se instalarán 52 postes de eucalipto y los correspondientes brazos para completar los puntos de iluminación.

La intervención alcanzará diferentes sectores de la ciudad, con trabajos previstos en Parque Industrial, Patagonia y otros barrios y loteos que todavía presentan sectores pendientes de completar con iluminación de tecnología LED.

Dentro del denominado apartado “Otros” se encuentran Loteo Landy, Ferri Sur, El Sauzalito, María Elvira, Santa Elena, Las Quintas, Favaloro, Los Girasoles, Jardín del Sol, El Salvador y Estado de Israel.

También están incluidos los sectores Labraña, Rimmele y Obrero A, ampliando de esta manera el alcance territorial del proyecto. La intención es completar progresivamente la cobertura de luminarias LED en toda la ciudad.

Según el cronograma previsto, el inicio de los trabajos está estimado para noviembre de 2026, una vez finalizadas las instancias de análisis técnico y económico de la oferta presentada por la empresa participante.

El objetivo central del proyecto es alcanzar el 100% de cobertura LED en Cipolletti. La tecnología permite mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo eléctrico y disminuir los costos asociados al mantenimiento del alumbrado público.

Una nueva plaza para Las Hortensias

En paralelo, este martes también se realizó la apertura de la Licitación Pública N° 20/26 para la construcción de una nueva plaza en el barrio Las Hortensias. El presupuesto oficial establecido para la obra es de $420.336.126,12.

El acto contó con la presencia del intendente Rodrigo Buteler y permitió conocer las propuestas económicas de cinco empresas interesadas en ejecutar el proyecto. Las ofertas ahora deberán atravesar las correspondientes etapas de evaluación.

Las firmas que se presentaron fueron NH Construcciones Argentinas SA, Rutas del Valle SAS, Cepiem SRL, Consultora Integral Agropecuaria y QTH SRL. La cantidad de oferentes permitirá al Municipio comparar las propuestas antes de definir la adjudicación.

El nuevo espacio verde estará ubicado entre las calles La Esmeralda y Rural B13 Bis y ocupará una superficie aproximada de 4.811,83 metros cuadrados. El plazo establecido para ejecutar los trabajos será de seis meses.

De cumplirse ese cronograma, la inauguración de la plaza está proyectada para 2027. El objetivo es generar un nuevo punto de encuentro para los vecinos, con sectores destinados al descanso, la recreación, el deporte y las actividades familiares.

El proyecto contempla una parquización integral del predio, además de la instalación de iluminación, mobiliario urbano y diferentes equipamientos distribuidos estratégicamente. También se construirán veredas perimetrales y caminos internos para ordenar la circulación.

Juegos, deporte y espacios de encuentro

Entre las propuestas previstas para el sector recreativo se encuentra la instalación de cuatro juegos infantiles. El equipamiento estará integrado por una base espacial grande, una hamaca cuádruple integral, un domo escalador y una calesita modelo Orbita.

La plaza también tendrá un área destinada a la actividad física, equipada con cuatro elementos de calistenia. Allí se instalarán una dorsalera simple, una paralela, un fortalecedor de piernas y un módulo de bamboleo y relajador de cintura.

Todos los equipos estarán fijados mediante bulones sobre bases individuales de hormigón. De esta manera, el proyecto busca incorporar alternativas para la práctica deportiva y el ejercicio al aire libre, destinadas a diferentes edades.

Otro de los sectores centrales será el playón deportivo, que tendrá una superficie de 20 por 10 metros. Será construido en hormigón alisado, con terminación antideslizante, para permitir el desarrollo de distintas actividades deportivas.

El espacio contará con un arco de fútbol y un tablero de básquet. Además, estará protegido mediante un cerco perimetral tipo olímpico de cuatro metros de altura, con malla romboidal galvanizada y estructura de caños laminados pintados.

El proyecto también contempla la colocación de una tapa de cierre superior en todo el perímetro del cerco. Así, el playón quedará integrado como un sector deportivo específico dentro del nuevo espacio verde del barrio.

La intervención se completará con la plantación de árboles y arbustos en diferentes sectores del predio. También se incorporará tierra vegetal fértil para favorecer el desarrollo de las especies durante los primeros meses posteriores a la plantación.

El plan municipal para sumar espacios verdes

Durante la apertura de la licitación, Buteler destacó el carácter público del proceso y vinculó la obra con el plan municipal de ordenamiento y recuperación de los espacios verdes de Cipolletti.

“Esto habla del proceso de transparencia en el cual se abren públicamente las ofertas, es parte del Plan de ordenamiento de los espacios verdes de la ciudad, en este caso estamos sumando más espacios”, señaló el intendente.

El jefe comunal también anticipó que la planificación municipal contempla nuevas intervenciones en otros sectores. Entre los proyectos mencionó el barrio CGT, la plaza Soriano junto a la Biblioteca Bernardino Rivadavia y el Fortín Primera División.