Transforman la explanada del CCC: qué se está haciendo y para qué servirá

El Municipio transforma un sector del Complejo Cultural Cipolletti y suma obras en el Corpofrut. Los detalles.

El Municipio de Cipolletti avanza en obras de transformación en el CCC y el ex Corpofrut.

El Municipio de Cipolletti avanza con una obra de mejoramiento en uno de los sectores más utilizados del Complejo Cultural Cipolletti ( CCC ), donde habitualmente se montan escenarios y se realizan ferias, espectáculos y actividades culturales.

Los trabajos se concentran detrás de las letras corpóreas, sobre el espacio verde ubicado en la intersección de Fernández Oro y 25 de Mayo. Allí se construye un nuevo playón de adoquines para mejorar las condiciones de uso del lugar.

La intervención busca transformar una superficie que actualmente presenta limitaciones para soportar el movimiento de personas, vehículos y estructuras pesadas. El objetivo es generar un espacio más resistente, accesible y funcional para las actividades que se desarrollan.

Desde el Municipio señalaron que el sector tiene una alta demanda durante distintas propuestas artísticas y recreativas. Por ese motivo, la obra apunta a mejorar tanto la estética del predio como las condiciones necesarias para organizar eventos.

Un playón preparado para eventos

Uno de los principales cambios será la incorporación de adoquines, un material que permite soportar cargas importantes y ofrece mayor resistencia frente al desgaste producido por el tránsito frecuente de vehículos y personas.

La nueva superficie también permitirá facilitar el ingreso de vehículos al sector para las tareas de montaje y desmontaje de escenarios, estructuras, equipos de sonido y otros elementos necesarios para los eventos organizados en el complejo cultural.

La elección del material responde además a cuestiones vinculadas con el mantenimiento y el funcionamiento del espacio. Los adoquines requieren intervenciones relativamente sencillas y presentan características que favorecen el drenaje del agua de lluvia.

A esto se suma que la superficie ofrece condiciones antideslizantes, una característica que puede resultar importante en un espacio destinado a recibir grandes cantidades de personas durante espectáculos, ferias y actividades comunitarias.

Los trabajos se ejecutan mediante contratación directa con la empresa Cimalco, dentro del plan municipal de mejoramiento y puesta en valor de los espacios públicos de Cipolletti.

Desde la Dirección General de Cultura remarcaron que la intervención permitirá fortalecer la infraestructura disponible en el CCC y generar mejores condiciones para sostener una agenda cultural y comunitaria cada vez más amplia.

También remodelan un espacio deportivo

El Municipio también avanza con otra intervención de importancia en la infraestructura pública de la ciudad. Se trata de la tercera etapa del plan de renovación del Complejo Deportivo Municipal.

El predio, ubicado en Saavedra 260 y conocido anteriormente como Corpofrut, comenzó una nueva fase de obras destinada a ampliar la cantidad y calidad de servicios disponibles para quienes utilizan diariamente sus instalaciones.

En esta etapa se construirá un gimnasio de entrenamiento de fuerza de aproximadamente 180 metros cuadrados. El nuevo espacio permitirá complementar las actividades deportivas que actualmente se desarrollan en el complejo.

Los trabajos están a cargo de la empresa QTH SRL y comenzaron con tareas de demolición y limpieza del sector. Posteriormente se realizará el cerramiento necesario para avanzar con la demolición interior y el reacondicionamiento del área.

La futura sala de musculación contará con equipamiento destinado al entrenamiento de fuerza, entre ellos discos, barras y estructuras para realizar ejercicios funcionales. El proyecto contempla además una remodelación integral del espacio existente.

Entre las obras previstas se encuentra la apertura de la fachada mediante nuevas aberturas de alta prestación. La modificación permitirá mejorar las condiciones de iluminación y ventilación, además de generar un ambiente más confortable para quienes utilicen el gimnasio.

El proyecto también incluye una nueva carpeta de nivelación y la colocación de un piso de caucho de alto impacto. Este material permitirá amortiguar vibraciones, proteger la superficie y mejorar las condiciones de seguridad durante las rutinas de entrenamiento.

A su vez, se incorporarán nuevos revestimientos interiores para completar la renovación del espacio. El plazo establecido para la ejecución de esta tercera etapa es de tres meses.