El próximo martes 15 de septiembre a las 20 horas se podrá disfrutar de un gran clásico del cine de fantasía y que ha marcado generaciones.

Regreso a la infancia: proyectarán ''La historia sin fin'' en el CCC.

El próximo martes 15 de septiembre la sala Lorenzo Kelly del Complejo Cultural Cipolletti proyectará un clásico inolvidable para varias generaciones en marco del " Ciclo de cine Quimérico ".

Es una propuesta gratuita , pero es necesario retirar la entrada previamente, online a través del sitio: https://ccc.cipolletti.gob.ar/. De igual manera, queda habilitada la la boletería del CCC los días: martes, viernes, sábado y domingo de 15 a 21 horas o los miércoles y jueves de 11 a 21 horas.

A través de la Dirección General de Cultura se informó que a las 19:50 h en caso de que queden lugares disponibles, se libera el ingreso para quienes no tengan entradas.

Sinopsis

Bastián es un niño que encuentra un misterioso libro llamado La historia sin fin. Al comenzar a leerlo, descubre un mundo fantástico llamado Fantasía, amenazado por una fuerza oscura conocida como la Nada. Mientras avanza en la historia, Bastián descubrirá que quizás él mismo tiene un papel fundamental en salvar ese mundo.

Una aventura que atraviesa generaciones y nos recuerda que la imaginación puede no tener límites.

El ciclo de cine quimérico es una nueva propuesta de la Dirección municipal, como un concepto ligado a lo ilusorio, imaginario o fantástico, aplicado al lenguaje cinematográfico: películas o narrativas que construyen mundos irreales, fabulosos o sin fundamento en la realidad. Un cine que busca provocar la sensación de lo imposible, lo soñado o lo ilusorio.

Las reacciones de los cipoleños al enterarse de la función

Emilia: "Porfi otra función el finde"

Marina: "Cuánto amo esta peli!!!"

Cyn: "Qué hermosura"

Sofi: "Pongan una función algún día del finde"

Tamy: "Vamos a tener que ir"