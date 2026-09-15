Con participación de estudiantes secundarios y variadas actividades, recordarán la "Noche de los Lápices"

Con participación de estudiantes secundarios, recordarán este miércoles la "Noche de los Lápices", un aberrante crimen perpetrado por la dictadura militar.

Se recordarán este miércoles la "Noche de los Lápices", como se denomina a los terribles hechos ocurridos hace 50 años y de que fueran víctimas estudiantes secundarios de La Plata. En Cipolletti, se evocará a Leticia Veraldi, desaparecida en 1977.

A instancias de organismos de derechos humanos, se concretarán este miércoles actividades en recordación de los 50 años de los terribles acontecimientos conocidos como la " Noche de los Lápices ", ocurridos el 16 de septiembre de 1976 y que marcaron una larga y triste continuidad represiva durante la dictadura militar. En la conmemoración, participarán estudiantes secundarios, docentes y vecinos en general .

Se da el nombre de Noche de los Lápices a una serie de secuestros y asesinatos de estudiantes secundarios que acontecieron en esa fatídica fecha de 1976 y en días posteriores en La Plata y que luego, horrorosamente, se replicaron con el tiempo y con crueldad por distintos lugares de la Argentina.

Grupos de tareas, como se denomina a las bandas de esbirros y criminales de la dictadura, secuestraron y torturaron a diez estudiantes secundarios, de los que seis permanecen todavía desaparecidos, son: Claudio de Acha, María Clara Ciocchini, María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel Alberto Racero y Horacio Ángel Ungaro.

Las actividades centrales en recordación de la Noche de los Lápices se realizarán este miércoles en la Plaza San Martín, con participación de estudiantes, docentes, militantes de los derechos humanos y vecinos en general.

Los cuatro sobrevivientes son Pablo Díaz, Emilce Moler, Gustavo Calotti y Patricia Miranda, quienes también fueron torturados y sufrieron en cautiverio durante los años más oscuros y siniestros de la dictadura.

Las iniciativas programadas por los defensores de los derechos humanos, docentes y alumnos para este miércoles, incluyen una concentración de estudiantes y profesores del CET Nº22, ESRN Nº17 “Patagonia”, ESRN Nº89 “Manuel Belgrano” y ESRN Nº15 en la Plaza San Martín, también conocida como Plaza de la Justicia y como Plaza de la Memoria, a partir de las 14.

Estudiantes por la Memoria

El encuentro se efectuará bajo el lema de "Estudiantes por la Memoria" y, en particular, estará dirigido a recuperar la historia de Leticia Veraldi, estudiante secundaria secuestrada en Cipolletti el 4 de julio de 1977. Cursaba en el céntrico Colegio Manuel Belgrano y permanece desaparecida hasta la actualidad.

Otro propósito fundamental pasa por reafirmar el compromiso con la construcción de la memoria colectiva. Al efecto, en la plaza se prevén efectuar diversas intervenciones artísticas, como la realización de murales y esténciles, y la lectura de poesías, en todo lo cual se evocará a las 17 personas desaparecidas de Cipolletti.

La Casa de Leticia

Las diversas expresiones en reclamo permanente de Memoria, Verdad y Justicia, se extenderán en la plaza hasta las 16, momento en que los estudiantes, docentes y los vecinos que estén interesados en participar marcharán hasta la "Casa de Leticia", en Villegas 775, un espacio de memoria dedicado a la estudiante desaparecida Leticia Veraldi, ubicado en la que fuera la casa de la recordada referente de los derechos humanos de la región, Noemí Labrune.

En la "Casa de Leticia", como se denomina al espacio de memoria y residencial estudiantil ubicado en Villegas 775, se concretará un conversatorio sobre la estudiante Leticia Veraldi, desaparecida en 1977 en Cipolletti. El inmueble perteneció a la familia Labrune. Sebastián Fariña Petersen

La familia Labrune donó hace un tiempo la vivienda a la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) para ser utilizada como residencia estudiantil, principalmente para alumnos de carreras relacionadas con la salud y el ambiente. A su turno, la UNCo decidió destinar el lugar también para espacio de memoria y de concientización sobre los derechos humanos, políticos, sociales, económicos, culturales y del ambiente.

En el lugar, se ha programado realizar un conversatorio con Betina Labrune y Adriana Taboada, quienes fueran compañeras de colegio de Leticia. Ambas compartirán sus recuerdos y reflexiones con los presentes, en procura de reconstruir la historia de la joven estudiante desaparecida. El objetivo estará puesto en tender un puente entre la memoria personal y la memoria comunitaria.

Los valores democráticos

De acuerdo con los organizadores, las actividades de recordación de la Noche de los Lápices no solo procura dejar en claro que la memoria no es solamente un ejercicio académico, sino también una práctica social y política. A tal fin, los estudiantes se posicionarán como protagonistas en la transmisión de valores democráticos, demostrando así que la memoria se construye, se comparte y se milita, se informó.

En todo sentido, la jornada se inscribirá en el marco de la conmemoración los 50 años del golpe cívico-militar, que tuvo lugar el 24 de marzo de 1976, y del aniversario de La Noche de los Lápices, dos hitos que recuerdan la violencia ejercida contra jóvenes y estudiantes. Al recuperar la historia de Leticia Veraldi y de las víctimas de Cipolletti, la comunidad educativa reafirmará su compromiso con la Verdad, Memoria y Justicia.

Disertación sobre genocidios

Como parte, además, de las actividades previstas por los 50 años de la Noche de los Lápices, la psicóloga Adriana Taboada, ya mencionada compañera de estudios de Leticia Veraldi, disertará este martes 15, a las 18, en la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología, en Yrigoyen al 2000, sobre "Genocidios y acciones psicológicas. El rol de la psicología en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia".

La disertación tendrá carácter de actividad certificada, no arancelada y estará abierta a toda la comunidad. Cabe consignar que Taboada ha actuado como perito en causas de lesa humanidad.

La represión contra los estudiantes

La dirigente de los derechos humanos, Sonia Matano, destacó la necesidad de mantener el recuerdo de lo ocurrido en la Noche de los Lápices, sin olvidar nunca que la represión contra los estudiantes secundarios y el movimiento estudiantil "no fue una sola noche, sino una represión que se extendió prácticamente un año y medio, casi dos años, en los que hubo secuestros y detenciones sistemáticas de estudiantes a lo largo y a lo ancho de nuestro país". En ese contexto, la jornada del 16 de septiembre "se toma como fecha clave".

Sonia también fue compañera de estudios de Leticia Veraldi en el Colegio Manuel Belgrano y fue de las últimas personas en verla antes de que fuera secuestrada y la hicieran desaparecer.

Recuerdo de Leticia Veraldi

Recordó que Leticia había sido estudiante del Colegio Nacional de Vicente López, provincia de Buenos Aires. En los primeros tiempos de la dictadura cívico-militar, fue perseguida, junto con otros estudiantes, algunos de los cuales fueron secuestrados y desaparecidos.

Ante los acontecimientos, los padres de la joven decidieron llevarla al exterior, en procura de apartarla de la violencia represiva dictatorial. En un principio, la llevaron a Uruguay, donde no estuvo mucho tiempo porque extrañaba mucho la Argentina. A través de la familia Labrune, a la que estaban unidos por una gran amistad los padres de Leticia, la traen a la región. En un primer momento, la estudiante vivió en la Villa de El Chocón, pero pronto la trasladaron a vivir en la casa de la familia Labrune de Villegas 775.

Leticia empezó a cursar el quinto año del secundario en el Colegio Manuel Belgrano, donde se fue compañera de Sonia. La tarde del 4 de julio de 1977, alrededor de las 18.40, salieron del establecimiento educativo. Por ser ya la época de invierno, era prácticamente de noche. "Ella hace el recorrido hasta Miguel Muñoz y 9 de Julio. Yo me despido de ella, porque entro a lo que era en ese momento la Academia Sarmiento, donde hoy está un kiosco", rememoró.

Leticia continuó su camino por 9 de Julio hasta España, donde subió al departamento de "una compañera nuestra a buscar un libro de matemáticas financieras. Y después, sigue su camino a la casa de los Labrune, en Villegas casi llegando a Reconquista."

La secuestraron dos personas

Sonia indicó que hoy "se estima que, antes de llegar a casa de la familia Labrune, debe haber sido frente al portón de lo que en ese momento era la tornería de Allemanni, dos personas la levantan, la secuestran, la arrastran hasta la calle Reconquista, y de ahí, a unos 40 metros, los estaba esperando un Fiat 128 blanco. Entonces, la meten en el Fiat y desaparece".

Hasta el presente, "el único registro que se tiene es que esa noche pasó por las dependencias de la Policía Federal, en la calle Santiago del Estero, en Neuquén, y después no se tienen más referencias, no se tiene más registro de ella, excepto que todos los desaparecidos del Vicente López terminaron en Campo de Mayo. Así que se estima que ella también puede haber tenido ese destino".

Convocatoria al pueblo de Cipolletti

La dirigente Sonia Matano convocó a toda la comunidad a participar de las actividades programadas para este martes y para este miércoles en recordación de la Noche de los Lápices y destacó "el maravilloso interés" que han mostrado docentes y alumnos por la propuesta de mantener viva la Memoria de lo ocurrido en la dictadura y el horrendo legado que dejó de persecución, secuestros, torturas, crímenes, desapariciones, cautiverio y exilio.