La app Soy Río Negro permite pagar impuestos, pedir partidas, sacar turnos y consultar deudas. Cómo funciona y qué servicios tiene disponibles.

Weretilneck mostró cómo funciona la app Soy Río Negro: los trámites que ahora podés hacer desde el teléfono.

Hacer trámites, consultar deudas, pagar impuestos y solicitar documentación sin trasladarse hasta una oficina. Esa es la propuesta de Soy Río Negro , la aplicación provincial que presentó el gobernador Alberto Weretilneck y que busca concentrar distintos servicios del Estado en el celular.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario mostró cómo funciona la plataforma y repasó algunas de las gestiones que ya están disponibles para los vecinos. La herramienta es gratuita y permite acceder a diferentes servicios desde cualquier localidad de la provincia.

La aplicación reúne opciones que van desde el pago de impuestos hasta la solicitud de partidas y la gestión de turnos. Además, el Gobierno anticipó que incorporará nuevas funcionalidades durante las próximas semanas.

Qué trámites se pueden hacer con Soy Río Negro

Entre las principales funciones de la aplicación se encuentran las gestiones vinculadas con impuestos, documentación personal y servicios provinciales.

Estas son algunas de las opciones disponibles:

Impuesto Automotor e Inmobiliario: consultar deudas, descargar boletas y realizar pagos.

Viviendas del IPPV: consultar las cuotas correspondientes.

Registro Civil: solicitar partidas de nacimiento, matrimonio, defunción y unión convivencial.

Certificado de Antecedentes Penales: gestionar turnos.

Verificación Vehicular: solicitar turnos para realizar el trámite.

Revisión Técnica Obligatoria (RTO): acceder a la gestión de turnos.

También permite hacer gestiones para instituciones y fundaciones

La aplicación no está destinada únicamente a trámites personales. También incorpora un apartado de Personas Jurídicas, pensado para quienes integran instituciones, fundaciones, bibliotecas y consorcios.

Desde esa sección se puede consultar qué entidades están registradas, verificar la disponibilidad de nombres y realizar el seguimiento de diferentes trámites.

De esta manera, la plataforma busca reunir en un mismo espacio digital gestiones que habitualmente requieren consultas o presentaciones ante distintas dependencias provinciales.

Cómo descargar la aplicación y empezar a utilizarla

Soy Río Negro se puede descargar de manera gratuita desde Google Play para dispositivos Android y desde App Store para teléfonos iPhone.

Para utilizarla por primera vez, es necesario crear la Identidad Digital Rionegrina. El procedimiento requiere escanear el DNI y completar una validación biométrica para confirmar la identidad del usuario.

Este registro se realiza una sola vez. Una vez finalizado, se puede ingresar a la aplicación, seleccionar el servicio necesario y seguir los pasos indicados para consultar información, descargar documentación, pagar o solicitar turnos.

Weretilneck anticipó que sumarán nuevas funciones

Durante la presentación, el Gobernador destacó que la aplicación continuará ampliando sus prestaciones y que se incorporarán nuevas herramientas de manera progresiva.

“Durante todas las semanas vamos a ir incorporando nuevos trámites y funcionalidades”, adelantó.

Además, resumió el objetivo de la iniciativa con una frase: “Soy Río Negro, el nuevo vínculo entre vos y la Provincia”.

La propuesta apunta a concentrar cada vez más gestiones en una sola plataforma, reducir traslados y facilitar el acceso a los servicios públicos desde el teléfono.