Se terminó la espera: comenzaron las reparaciones en la Ruta 151 tras años de reclamos

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó el inicio de las reparaciones en los sectores más deteriorados y anticipó una inversión millonaria para nuevas obras.

Los primeros trabajos son para atender la demanda más urgente sobre la ruta 151 altura Catriel. Este jueves se conocerán ofertas para cuatro obras.

El Gobierno de Río Negro puso en marcha este miércoles los primeros trabajos de reparación sobre la Ruta Nacional 151 , una de las principales vías de comunicación del Alto Valle y un corredor estratégico para la actividad productiva y petrolera de la región.

Las tareas comenzaron en cercanías de Catriel , sobre uno de los sectores más deteriorados de la traza. La intervención representa el primer paso concreto de la Provincia luego de asumir la responsabilidad de ejecutar mejoras sobre las rutas nacionales 22 y 151 .

El gobernador Alberto Weretilneck confirmó el inicio de los trabajos y destacó la importancia de avanzar con soluciones inmediatas para mejorar las condiciones de circulación. Las primeras intervenciones están destinadas a recuperar los tramos que presentan mayores dificultades.

La decisión provincial llega después de años de reclamos por el deterioro de las rutas nacionales, una problemática que afecta diariamente a miles de conductores y transportistas que utilizan estos corredores para trasladarse entre distintas localidades de Río Negro y Neuquén.

Comenzaron las reparaciones en uno de los sectores más deteriorados

Los equipos de la Dirección de Vialidad Rionegrina comenzaron a trabajar durante la mañana de este miércoles en el kilómetro 109 de la Ruta 151, en inmediaciones donde se registran importantes dificultades para la circulación vehicular.

La intervención contempla la reparación de la calzada mediante la utilización de asfalto en caliente, producido en la planta que el organismo provincial posee en Allen. También se realizan tareas complementarias para mejorar las condiciones de las banquinas.

Weretilneck explicó que estas primeras intervenciones buscan atender las situaciones más urgentes mientras se avanza con el proceso administrativo para ejecutar obras de mayor magnitud sobre los corredores viales que quedaron bajo responsabilidad provincial.

“Se trata de los primeros trabajos en los tramos más complicados de la Ruta 151, para tratar de garantizar la seguridad de quienes transitan por el lugar. No se trata de las obras mayores, sino de ir solucionando en esta primera etapa lo más urgente”, señaló.

Una inversión superior a los $10.700 millones para las rutas 22 y 151

El mandatario provincial también confirmó que este jueves 5 de noviembre se conocerán las ofertas correspondientes al proceso de contratación directa de cuatro obras destinadas a recuperar diferentes sectores deteriorados de las rutas nacionales 22 y 151.

El presupuesto previsto supera los $10.718 millones y contempla intervenciones de mayor envergadura, que permitirán avanzar sobre los sectores más comprometidos. La apertura de ofertas se realizará en Viedma, en el marco de la Emergencia Vial declarada por Río Negro.

Según informó el Ejecutivo provincial, las obras tendrán un plazo de ejecución de 120 días. Mientras se completa el procedimiento de contratación, los equipos de Vialidad Rionegrina continuarán desarrollando reparaciones puntuales mediante la utilización de recursos propios.

Weretilneck consideró que la intervención provincial representa un cambio significativo en la administración de estos corredores, debido a que su mantenimiento corresponde originalmente al Estado nacional, pero ahora será afrontado por Río Negro.

“Estamos dando un paso histórico para Río Negro. Por primera vez, la Provincia se hace cargo de intervenir en dos rutas nacionales fundamentales para nuestra gente y nuestra producción. Es una responsabilidad enorme, pero también una decisión que tomamos porque no podemos seguir esperando mientras miles de rionegrinos ponen en riesgo su seguridad todos los días”, sostuvo.

Maquinaria, trabajadores y un operativo especial de tránsito

El despliegue sobre la Ruta Nacional 151 incluye una motoniveladora destinada al acondicionamiento de banquinas, dos camiones volcadores que transportan material asfáltico en caliente, un camión regador de asfalto y un rodillo neumático para completar las reparaciones.

Tanto el traslado de la maquinaria como la ejecución de las tareas están a cargo de trabajadores de Vialidad Rionegrina. El operativo también contempla la instalación de señalización preventiva para advertir a los automovilistas sobre la presencia de equipos.

Para garantizar la seguridad durante las intervenciones, se coordinó un dispositivo conjunto con la Policía de Río Negro, que colabora con la regulación del tránsito. Además, se gestionaron permisos ante la Municipalidad de Cipolletti para trasladar maquinaria pesada.

Claudio Espinoza

Weretilneck reconoció que recuperar las rutas llevará tiempo

El gobernador advirtió que las primeras reparaciones representan apenas el comienzo de un proceso más amplio para recuperar la infraestructura vial, afectada por años de deterioro y por la necesidad de intervenciones estructurales en distintos sectores.

“Hacernos cargo de estas rutas es un desafío muy importante, que requiere recursos, planificación y mucho trabajo. Sabemos que no vamos a solucionar años de deterioro de un día para el otro, pero tenemos la decisión de empezar, de avanzar y de dar respuestas concretas”, expresó.

Finalmente, Weretilneck remarcó que el inicio de las tareas constituye una demostración de la decisión política de intervenir sobre los corredores nacionales, mientras se aguarda la contratación de las obras que permitirán ejecutar mejoras de mayor alcance.

“Hoy estamos demostrando esa decisión con máquinas y trabajadores en la ruta”, concluyó el mandatario.