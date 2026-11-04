General Roca: la intendenta María Emilia Soria pagará los sueldos en cuotas y ATE está en alerta

La decisión del Ejecutivo generó preocupación entre los trabajadores y una inmediata reacción gremial. Crecen los interrogantes sobre las finanzas locales.

Preocupación en el Municipio de General Roca por el pago desdoblado de los sueldos de los trabajadores.

La decisión del Municipio de General Roca de abonar los salarios de octubre en dos cuotas generó preocupación entre los trabajadores municipales y provocó una inmediata reacción sindical. La medida fue comunicada oficialmente durante las últimas horas.

El Ejecutivo municipal informó que este miércoles 4 de noviembre depositará solamente el 70% de los haberes correspondientes a octubre de 2026, mientras que el 30% restante será cancelado dentro de los próximos cinco días hábiles .

La noticia sorprendió a los empleados municipales, que deberán esperar varios días para completar sus ingresos mensuales. La decisión también abrió interrogantes sobre la situación económica y financiera de la Municipalidad de General Roca.

Ante este escenario, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anunció que se declara en estado de alerta y asamblea permanente. El sindicato cuestionó las explicaciones oficiales y anticipó reuniones en diferentes dependencias para definir posibles medidas de protesta.

El Municipio comunicó que este 4 de noviembre abonaría el 70% de los salarios mientras que el resto dentro de los cinco días hábiles posteriores.

ATE cuestionó el pago desdoblado de salarios municipales

Desde el gremio manifestaron una profunda preocupación por las consecuencias que tendrá el pago desdoblado de salarios sobre las economías familiares de los empleados públicos, especialmente ante los compromisos financieros que deben afrontar mensualmente.

Para la organización sindical, las explicaciones brindadas por el Ejecutivo resultan insuficientes y no permiten conocer con claridad cuáles son los motivos que llevaron a modificar el esquema habitual de liquidación de los haberes municipales.

"El pago desdoblado es una irregularidad que abre un interrogante respecto a la situación financiera de la municipalidad frente a sus compromisos salariales", expresaron desde ATE mediante un comunicado difundido tras conocerse la decisión oficial.

En ese contexto, el sindicato confirmó que llevará adelante asambleas en todos los sectores municipales con el objetivo de analizar la situación, escuchar a los trabajadores y resolver las acciones que podrían implementarse durante las próximas horas.

ATE declaró el estado de alerta y convoca a reuniones en los sectores municipales.

La suspensión del Festival de la Sidra y los gastos municipales

El anuncio sobre los salarios se produjo después de otra decisión que había generado repercusiones en la ciudad: la suspensión del Festival de la Sidra, uno de los acontecimientos culturales y productivos del calendario local.

En aquella oportunidad, el Municipio explicó que la cancelación respondía a la necesidad de destinar recursos económicos y operativos a la prevención de posibles contingencias climáticas vinculadas con el fenómeno de El Niño.

Según la información oficial, las importantes precipitaciones registradas durante los últimos meses y los pronósticos para el verano obligaron a reorganizar prioridades presupuestarias para garantizar la atención de los servicios esenciales y las emergencias.

La administración municipal detalló que las intervenciones de Defensa Civil y Desarrollo Social aumentaron considerablemente, principalmente por la asistencia a familias afectadas por las lluvias mediante la entrega de colchones, frazadas y materiales de protección.

También se incrementaron las horas extras del personal, la utilización de maquinaria pesada y los gastos en combustible, mantenimiento e insumos necesarios para sostener los operativos preventivos en diferentes sectores de la ciudad.

A estas tareas se sumaron mayores intervenciones de limpieza de canales, alcantarillas y desagües pluviales, además del refuerzo de la recolección de residuos para reducir riesgos de anegamientos ante eventuales tormentas intensas.

El Festival del la Sidra fue suspendido.

El Municipio advirtió un incremento del 30% en los gastos

De acuerdo con el comunicado difundido al anunciar la cancelación del festival, las tareas extraordinarias relacionadas con la prevención climática representan aproximadamente un 30% de incremento en los gastos de funcionamiento de la administración municipal.

Frente a este panorama, el Ejecutivo anunció que avanzará en la conformación de un Sistema Municipal de Prevención y Respuesta ante Emergencias Climáticas, destinado a coordinar recursos, organizar intervenciones y fortalecer la capacidad operativa.

La suspensión del evento fue presentada como una decisión preventiva para disponer de mayores recursos económicos. Sin embargo, el comunicado sobre el pago de salarios en dos cuotas no explicó las causas concretas de esa determinación.

Tampoco se precisó oficialmente si existe una relación directa entre el incremento de los gastos operativos, la reorganización presupuestaria anunciada previamente y las dificultades para completar los haberes correspondientes al último mes.