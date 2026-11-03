El Municipio canceló el Festival Provincial de la Sidra, previsto para noviembre. Los recursos serán destinados a reforzar la prevención ante posibles emergencias.

Por el riesgo de fuertes lluvias e inundaciones, una ciudad de Río Negro suspendió un festival muy esperado

La amenaza de nuevas tormentas y posibles inundaciones obligó a modificar la agenda de eventos en Río Negro. La Municipalidad de General Roca anunció la suspensión del Festival Provincial de la Sidra 2026, que estaba previsto para el 14 y 15 de noviembre , y decidió concentrar sus recursos en un operativo de prevención climática.

La medida se tomó después de varios meses de precipitaciones y ante los pronósticos de nuevas lluvias intensas durante el verano. Según explicó el Ejecutivo local, el escenario asociado al fenómeno de El Niño podría generar complicaciones y obliga a reforzar la capacidad de respuesta ante posibles anegamientos.

Desde el Municipio señalaron que la prioridad será preparar a la ciudad para afrontar posibles emergencias meteorológicas .

La demanda de asistencia a familias afectadas por las lluvias ya registró un aumento. Entre las intervenciones realizadas se encuentran la entrega de colchones, frazadas y nylon, además de trabajos de limpieza de canales y alcantarillas.

También se incrementó la utilización de maquinaria municipal para atender los sectores que requieren intervenciones.

Las lluvias aumentaron los gastos municipales

El escenario climático también tuvo consecuencias en las cuentas municipales. Según detalló el Ejecutivo, las tareas de asistencia y prevención elevaron cerca de un 30% los gastos de funcionamiento.

El incremento está relacionado principalmente con las horas extras del personal, el combustible, el mantenimiento de equipos y los insumos necesarios para sostener los operativos.

En este contexto, la organización del festival quedó relegada frente a la necesidad de garantizar recursos para responder ante posibles contingencias.

Cómo será el nuevo sistema de prevención climática

Como parte de la reorganización, General Roca anunció la creación de un Sistema Municipal de Prevención y Respuesta ante Emergencias Climáticas.

La iniciativa buscará coordinar el trabajo de las distintas áreas municipales y ordenar los recursos disponibles para actuar con mayor rapidez ante episodios meteorológicos adversos.

Qué pasará con los productores que iban a participar del festival

Los productores y proveedores que tenían previsto participar de la edición 2026 ya fueron notificados de la cancelación.

El encuentro iba a desarrollarse durante el 14 y 15 de noviembre, pero finalmente quedó sin efecto. Hasta el momento, el Municipio no informó si el Festival Provincial de la Sidra será reprogramado para otra fecha.