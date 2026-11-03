Video: La desopilante forma de reclamar que arreglen un pozo que encontraron los vecinos de Cinco Saltos

Celebraron en plena calle y a puro sarcasmo un año sin respuestas a un planteo recurrente. Así pretenden que se visibilice un viejo reclamo.

¡Que los cumpla..! Los vecinos de Cinco Saltos ya se lo toman con humor.

En una postal desopilante, vecinos de Cinco Saltos se congregaron en la esquina de las calles Don Bosco y Rivadavia para llevar a cabo una protesta particular. Ante la falta de soluciones por parte de las autoridades locales, los vecinos decidieron celebrar el primer año de existencia de un bache de grandes dimensiones que afecta diariamente el tránsito y la seguridad de la zona.

Tomados de la mano, formando una gran ronda, el grupo entonó el "Feliz Cumpleaños" alrededor del enorme pozo. La iniciativa buscó visibilizar un reclamo que lleva meses acumulando expedientes y notas formales sin obtener ningún tipo de respuesta oficial ni trabajo de reparación en la calzada.

El bache, que con el paso del tiempo y las lluvias ha incrementado su profundidad y tamaño, representa según los vecinos un riesgo inminente para los vehículos que transitan por el sector. Según manifestaron los propios frentistas, ya se han registrado múltiples inconvenientes para los automovilistas que intentan esquivarlo a diario.

Además del impacto en el tránsito vehicular, los vecinos señalaron que la falta de mantenimiento urbano y la ausencia de señalización adecuada convierten a la esquina en una trampa durante la noche, especialmente para ciclistas y peatones.

El reclamo por respuestas oficiales

La protesta, que rápidamente se volvió viral entre los habitantes de la zona, refleja el malestar generalizado por el estado de las calles en la ciudad. Los organizadores de la singular celebración enfatizaron que han agotado los canales administrativos correspondientes sin recibir fechas ni planes concretos de bacheo.

Los vecinos advirtieron que, de no mediar una solución definitiva en el corto plazo por parte de la Municipalidad de Cinco Saltos, continuarán implementando medidas creativas y visibilizando el deterioro de la infraestructura urbana hasta que la esquina de Don Bosco y Rivadavia sea finalmente reparada.

La Municipalidad trabaja en el paseo costero

Personal del área de Espacios Verdes del Municipio de Cinco Saltos informó que finalizó este martes las tareas de limpieza integral, corte de césped y rastrillado en el Paseo Costero.

La ciudad se prepara este mes para festejar su 112° aniversario. Durante tres jornadas se realizarán shows en vivo con figuras nacionales. Además, en marco de la celebración, se realizará una gran fiesta deportiva con una corrida divida en dos circuitos de diferentes nivels de dificultad.