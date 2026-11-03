Estatales endeudados en Río Negro: el Gobierno puso un límite a los descuentos salariales

El decreto fue firmado esta mañana por Alberto Weretilneck y busca frenar el sobreendeudamiento de miles de empleados públicos. ¿Desde cuándo rige?

El gobernador Alberto Weretilneck firmó un decreto que fija límites a los descuentos por endeudamiento de trabajadores estatales en Río Negro.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck , dispuso mediante un decreto establecer nuevos límites a los descuentos que se aplican sobre los salarios de los trabajadores estatales por préstamos y obligaciones financieras. La medida busca frenar el creciente sobreendeudamiento .

La decisión llega en medio de una situación preocupante que afecta a miles de empleados públicos. Según datos difundidos por la Asociación Trabajadores del Estado ( ATE ), cerca de 20.000 agentes provinciales mantienen deudas con unas 15 entidades crediticias que realizan descuentos directamente sobre sus haberes.

El nuevo esquema establece que las deducciones voluntarias no podrán superar el 33% del salario neto , aunque su implementación será progresiva. Durante los próximos meses continuará el régimen vigente y desde enero de 2027 comenzarán a aplicarse las nuevas restricciones.

“Este decreto nos permite ordenar un sistema que estaba generando muchos problemas y afectaciones en los agentes públicos de nuestra provincia”, explicó Weretilneck. El mandatario sostuvo que el objetivo es establecer reglas claras que protejan los ingresos y eviten el sobreendeudamiento.

PONEMOS UN LÍMITE A LOS DESCUENTOS PARA PROTEGER EL SALARIO DE LOS TRABAJADORES PÚBLICOSFirmé el decreto que establece nuevas reglas para los descuentos de bancos, financieras, mutuales y gremios sobre los salarios de los agentes públicos provinciales.A partir de enero, el límite será del 50%, en febrero bajará al 40% y desde marzo quedará establecido definitivamente en el 33%.Además, vamos a acordar con las entidades acreedoras nuevas condiciones para renegociar las deudas y establecer topes a las tasas de interés.Queremos que los trabajadores puedan ordenar sus deudas sin comprometer la mayor parte de sus ingresos. Cuidar el salario de las familias rionegrinas también es poner reglas claras y ordenar este sistema.Sabemos que falta, pero tenemos rumbo. — Alberto Weretilneck (@Weretilneck) November 3, 2026

Cómo se aplicarán los nuevos límites a los descuentos salariales

La normativa contempla una transición para evitar que los trabajadores que ya asumieron compromisos financieros enfrenten incumplimientos inmediatos. Hasta el 31 de diciembre de 2026 se mantendrán las condiciones actuales de descuento sobre los recibos de sueldo.

A partir de los haberes correspondientes a enero de 2027, comenzará a regir un límite transitorio del 50% del salario neto. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda determinará los plazos y mecanismos para reducir progresivamente ese porcentaje hasta alcanzar el 33%.

El decreto también habilita al Ejecutivo provincial a celebrar acuerdos con bancos, mutuales, financieras y entidades crediticias para facilitar la refinanciación de deudas. Además, se buscará establecer límites a las tasas de interés de futuros préstamos.

Los casos extremos que denunció ATE: salarios de $12.000 y recibos en cero

La gravedad del endeudamiento quedó expuesta durante una reunión entre representantes de ATE y el ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, realizada en la sede de la Secretaría de Energía, en Cipolletti, donde el sindicato reclamó medidas urgentes.

El secretario gremial de ATE, Romeo Aguiar, advirtió sobre situaciones extremas que llegaron a la Justicia laboral. Uno de los expedientes involucró a una trabajadora que sufrió descuentos equivalentes al 99% de su salario neto y terminó cobrando apenas $12.000.

En otro caso judicial se acreditó un recibo de haberes con saldo neto de cero pesos. Para el sindicato, estos antecedentes demuestran que las deducciones automáticas pueden comprometer seriamente la subsistencia de los empleados públicos y sus familias.

“No se aguanta más. Es inadmisible que un trabajador pueda llegar a cobrar solo unos pocos pesos de su sueldo por la acumulación de cuotas de préstamos o créditos descontados automáticamente”, cuestionó Aguiar.

Refinanciación de préstamos y controles sobre las financieras

Desde ATE insistieron en que el salario tiene carácter alimentario y reclamaron que el Estado intervenga para impedir descuentos desproporcionados. También solicitaron mecanismos de renegociación de créditos y una instancia permanente de control sobre las entidades prestamistas.

“El gobierno tiene las herramientas necesarias para intervenir y no debe mirar para otro lado frente a un nivel de endeudamiento que se ha transformado en un verdadero drama para numerosas familias estatales”, sostuvo Aguiar.

La nueva disposición también contempla asesoramiento financiero gratuito, programas de educación financiera y un sistema de autorización de créditos con controles preventivos. Estas herramientas estarán destinadas a evitar que los trabajadores vuelvan a comprometer excesivamente sus ingresos.

A quiénes alcanza la medida y qué descuentos quedan excluidos

El decreto comprende a todos los trabajadores dependientes del Poder Ejecutivo de Río Negro, independientemente de su régimen laboral. Sin embargo, quedan excluidos del límite los aportes jubilatorios, cuotas sindicales, contribuciones a obras sociales, seguros y retenciones judiciales.

La decisión recupera una herramienta de protección salarial que había sido establecida en 2018 mediante el Decreto 1485 y posteriormente derogada en 2020 por el Decreto 1186, según recordó el sindicato estatal.

“Con esta medida, estamos cuidando y defendiendo los ingresos de los agentes públicos de nuestra provincia. Río Negro tiene rumbo, Río Negro tiene futuro”, concluyó Weretilneck al anunciar las nuevas restricciones destinadas a proteger los salarios.