ATE aceptó la propuesta salarial del Gobierno provincial pero exigió medidas por el endeudamiento

El plenario de ATE aprobó la propuesta salarial del Gobierno que incluye IPC y bono, mientras exigió medidas frente al endeudamiento.

El plenario de ATE resolvió aprobar la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial . La conducción sindical justificó su posicionamiento al señalar que la oferta oficial incorpora los principales planteos realizados por el gremio durante las últimas negociaciones.

Entre los puntos destacados de la oferta aceptada se encuentran la actualización de los sueldos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) , el reconocimiento del aumento de los gastos esenciales y el anticipo de incrementos salariales para mejorar el cálculo del aguinaldo.

"La decisión de aprobar esta propuesta fue tomada colectivamente, con la participación de toda la conducción provincial y nuestras 13 seccionales. Logramos sostener la actualización de los salarios por inflación, incorporar un bono extraordinario y garantizar un aumento en diciembre que impactará en el aguinaldo. Sabemos que todavía falta recuperar poder adquisitivo, pero consideramos que este acuerdo permite avanzar en las demandas de los trabajadores y mantener abierta la discusión salarial", expresó Rodrigo Vicente , secretario general de ATE Río Negro .

Reclamo por el endeudamiento estatal

A pesar del aval al acuerdo, el plenario de ATE ratificó su reclamo para que el Ejecutivo adopte medidas urgentes frente al creciente endeudamiento de los empleados públicos. El sindicato solicitó establecer límites efectivos a los descuentos por préstamos y créditos sobre los haberes, con el fin de resguardar el carácter alimentario del salario.

"Ahora es importante que el Gobierno también muestre la voluntad de avanzar en medidas que alivien el endeudamiento que tienen numerosos estatales y se puedan establecer quitas o renegociar los créditos oportunamente tomados", completó Vicente.

Blanqueo de sumas no remunerativas

En el marco del plenario, el gremio ratificó además el pedido de un traspaso progresivo de las sumas no remunerativas otorgadas durante el 2025 al salario básico.

Asimismo, los dirigentes exigieron el blanqueo definitivo de todas las sumas no remunerativas dentro del esquema de ingresos de los trabajadores estatales.

Unter se encamina al rechazo

El gremio docente Unter manifestó su disconformidad con la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro durante la reunión paritaria de este miércoles. Los representantes sindicales advirtieron que el incremento ofrecido resulta insuficiente frente al costo de vida y adelantaron que la definición quedará en manos de las asambleas y congresos.

La oferta del Ejecutivo provincial contempla un aumento del 4,18% con los haberes de octubre, que se cobrarán en noviembre, y una nueva actualización vinculada a la inflación para diciembre. Sin embargo, desde el sindicato insistieron en la necesidad de una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo.

Unter adelantó que consideró "insuficiente" la oferta del Gobierno de Río Negro. Convocarán a asambleas para definir.

La secretaria general de Unter, Laura Ortiz López, sostuvo que el planteo gubernamental está lejos de satisfacer las necesidades de los trabajadores de la educación. Además, reclamó respuestas sobre las condiciones laborales y las reformas educativas que impulsa la Provincia.

Ortiz López, fue contundente al expresar el posicionamiento inicial del sindicato frente al ofrecimiento y sostuvo que la actualización mediante el Índice de Precios al Consumidor resulta insuficiente.

"Ante esta propuesta dejamos planteado que no responde a la demanda que trae la docencia rionegrina", manifestó la dirigente, quien remarcó la necesidad de avanzar hacia una recomposición que contemple las condiciones económicas actuales.