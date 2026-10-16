El Puerto de SAE recibe otros 6.324 caños para avanzar con la obra del GNL

El Puerto de San Antonio Este recibe 6.324 caños para el ducto que unirá Vaca Muerta con el Golfo San Matías, en el marco del proyecto de exportación de GNL.

El puerto SAE recibió más de 6 mil caños para el proyecto de GNL.

El Puerto de San Antonio Este mantiene un ritmo sostenido de operaciones logísticas vinculadas a los proyectos energéticos en la provincia de Río Negro . En esta etapa, el puerto de SAE completó la descarga de 3.495 caños del buque Top Marine y recibió la embarcación Propel Passion con otros 2.829 caños .

Entre ambos embarques se incorporan 6.324 caños al circuito logístico destinado a la construcción del gasoducto San Matías Pipeline . La infraestructura resulta estratégica para transportar el recurso producido en Vaca Muerta hacia la costa rionegrina y sostener el avance del proyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

El operativo general contempla la llegada progresiva de aproximadamente 40.000 caños distribuidos en un cronograma de 12 embarques . Este volumen de carga impulsa una significativa actividad de transporte y servicios logísticos asociados en toda la región.

Infraestructura portuaria ampliada y logística terrestre

Para responder al incremento operativo, el Puerto de San Antonio Este incorporó 10 hectáreas adicionales a su área de acopio, alcanzando un total de 18 hectáreas dedicadas al almacenamiento de tuberías, materiales e insumos técnicos.

El puerto SAE recibió más de 6 mil caños para el proyecto de GNL.

De manera paralela, comenzó el traslado terrestre de los materiales desde el puerto hacia los puntos de acopio ubicados sobre la traza. En estas maniobras participan empresas de transporte rionegrinas, al tiempo que se inician las primeras tareas de excavación en el terreno.

Cada caño cuenta con una dimensión aproximada de 12 metros de longitud y 36 pulgadas de diámetro. Su traslado requerirá más de 9.950 cargas de camión a lo largo de la ejecución del proyecto.

Alcance del proyecto San Matías Pipeline

El gasoducto San Matías Pipeline tendrá una extensión de 472 kilómetros y una capacidad de transporte de hasta 27 millones de metros cúbicos de gas natural por día desde Vaca Muerta hacia el litoral provincial.

Con una inversión estimada de USD 1.300 millones, la obra abastecerá a las futuras unidades flotantes de licuefacción proyectadas por la empresa Southern Energy en el Golfo San Matías, consolidando el rol exportador de la provincia.