Oportunidad para jóvenes de Cipolletti: una gigante energética mostrará cómo ingresar al sector

La jornada gratuita permitirá conocer los perfiles profesionales más demandados por el sector. Hay cupos limitados y requiere inscripción previa.

Se abre una oportunidad para jovenes de Cipolletti que quieran ingresar a la industria hidrocarburífera.

El crecimiento de la industria energética en Río Negro abre nuevas posibilidades de formación y desarrollo profesional para los jóvenes de la región. En ese contexto, el Gobierno provincial anunció una jornada gratuita destinada a estudiantes interesados en conocer las tecnologías, especialidades y oportunidades laborales vinculadas al sector.

La actividad se realizará el próximo miércoles 21 de octubre en Cipolletti , con la participación de especialistas de la compañía internacional Baker Hughes. El encuentro permitirá que estudiantes secundarios, terciarios y universitarios conozcan de primera mano las características de una industria que atraviesa un proceso de expansión en la provincia.

La propuesta se denomina “ Tu Vocación en Río Negro: diálogos con la industria ” y busca fortalecer el vínculo entre la formación académica y las necesidades del mercado laboral. Los participantes podrán conversar con profesionales y conocer las competencias requeridas para incorporarse al sector energético.

El encuentro será organizado por la Secretaría de Estado de Energía y Ambiente y la Secretaría de Unidad de Enlace con Universidades, junto a Baker Hughes. Se desarrollará en la sede provincial ubicada en la intersección de Los Sauces y Los Arrayanes, en Cipolletti.

¿Quiénes pueden participar de la capacitación gratuita en Cipolletti?

La convocatoria está dirigida especialmente a estudiantes que transitan el último año de la escuela secundaria y comienzan a definir su futuro académico. También podrán participar jóvenes que actualmente cursan carreras técnicas y universitarias relacionadas con la actividad energética.

Entre los destinatarios se encuentran estudiantes de tecnicaturas en Petróleo, Hidrocarburos, Perforación de Yacimientos, Seguridad e Higiene y especialidades afines. La propuesta también incluye a universitarios de Ingeniería, Geología y otras disciplinas vinculadas con la exploración, producción y transporte de energía.

Uno de los principales objetivos será acercar información concreta sobre las posibilidades de desarrollo profesional que ofrece la industria. La intención es que los participantes puedan identificar qué conocimientos y habilidades necesitan adquirir para desempeñarse en las diferentes áreas del sector.

La jornada tendrá una modalidad de intercambio con especialistas, quienes compartirán sus experiencias y explicarán las características de los puestos técnicos y profesionales. De esta manera, los jóvenes podrán resolver inquietudes relacionadas con sus estudios y futuras posibilidades de inserción laboral.

Vaca Muerta y los proyectos energéticos que impulsan nuevas oportunidades

La iniciativa se desarrolla en un contexto de importantes inversiones destinadas a ampliar la infraestructura energética de Río Negro. Entre los proyectos más relevantes aparece Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que contempla el transporte de petróleo desde la formación neuquina hacia la costa atlántica rionegrina.

A esta iniciativa se suman los desarrollos vinculados al gas natural licuado (GNL), previstos en el Golfo San Matías. Estas inversiones plantean nuevos desafíos relacionados con la disponibilidad de trabajadores capacitados para responder a las necesidades técnicas y operativas de la industria.

Estefania Petrella

Qué enseñarán los especialistas

Durante el encuentro, profesionales de Baker Hughes explicarán cómo funciona el proceso de producción de gas natural licuado y cuáles son las tecnologías necesarias para su desarrollo. También presentarán el papel que cumple la compañía como proveedora de equipamiento y soluciones para la industria.

La empresa cuenta con presencia internacional y desarrolla tecnologías aplicadas a diferentes etapas de la actividad energética, entre ellas perforación, producción, compresión de gas y licuefacción. En Río Negro participa en proyectos relacionados con el transporte de gas desde Vaca Muerta hacia el Golfo San Matías.

Los especialistas también abordarán los proyectos que actualmente se encuentran en desarrollo y los servicios técnicos que requieren estas instalaciones. La presentación permitirá comprender la diversidad de tareas y especialidades que intervienen en el funcionamiento de la infraestructura energética.

Otro de los ejes estará centrado en los perfiles profesionales que demanda el sector. Se explicarán las carreras, especialidades y competencias que pueden resultar relevantes para quienes buscan orientar su formación hacia actividades relacionadas con petróleo, gas y nuevas tecnologías.

La jornada finalizará con un espacio abierto de consultas e intercambio entre estudiantes y profesionales. Allí, los participantes podrán preguntar sobre experiencias laborales, recorridos académicos y habilidades necesarias para desarrollarse dentro de una compañía vinculada a la industria energética.

Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

La participación en el workshop será completamente gratuita, aunque desde la organización advirtieron que los cupos son limitados. Por ese motivo, quienes deseen asistir deberán completar una inscripción previa para acceder a la actividad programada en Cipolletti.

El plazo para anotarse permanecerá abierto hasta el domingo 18 de octubre, aunque podría finalizar antes si se completa la capacidad disponible. Quienes se encuentren interesados podrán llenar el formulario online disponible.