Río Negro oficializó la concesión de Vaca Muerta a Phoenix Global Resources por 35 años

El Gobierno rionegrino aprobó la comercialidad de los bloques Confluencia Norte y Sur para dar inicio a la etapa de desarrollo productivo.

El Gobierno de Río Negro oficializó un avance decisivo en el desarrollo de Vaca Muerta mediante la publicación del Decreto 917/26 en el Boletín Oficial . A través de esta medida, formalizó la declaración de comercialidad de las áreas Confluencia Norte y Confluencia Sur , unificándolas y otorgando a la empresa Phoenix Global Resources S.A. una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) por un plazo de 35 años .

La decisión marca la conclusión de la etapa exploratoria y abre una nueva fase productiva en la provincia. Durante el período previo, la compañía ejecutó inversiones por U$S 123 millones , cifra que superó el compromiso inicial fijado en casi U$S 90 millones . Los trabajos comprendieron estudios sísmicos, geológicos, geofísicos y de reservorio, así como la perforación y terminación de siete pozos horizontales: tres en el área norte y cuatro en el sector sur.

La confirmación de la continuidad de la Formación Vaca Muerta entre ambos bloques fundamentó la unificación bajo la denominación única de “Confluencia” , alcanzando una superficie total de 272,22 kilómetros cuadrados . La medida busca optimizar el desarrollo de la zona, mejorar la eficiencia operativa y estructurar las inversiones proyectadas.

En el marco del acuerdo, se aprobó un Plan Piloto con una inversión estimada de U$S 13 millones para la perforación, terminación y puesta en producción de un pad de caracterización integrado por dos pozos horizontales. Paralelamente, se ratificó el Plan de Explotación para el quinquenio 2027-2031, el cual prevé la perforación de 40 pozos horizontales y la construcción de la Planta de Tratamiento de Confluencia, con desembolsos previstos por U$S 494,4 millones.

Proyección a largo plazo e ingresos para la provincia

A largo plazo, el proyecto prevé un desarrollo que podría alcanzar hasta 205 pozos —incluyendo los siete perforados en la fase exploratoria— con inversiones estimadas en más de U$S 3.000 millones a lo largo de un período aproximado de 13 años.

Respecto al impacto fiscal directo para la provincia, Phoenix Global Resources S.A. deberá abonar un Bono de Comercialidad de U$S 5,05 millones y un Aporte de Infraestructura de U$S 650.000, totalizando U$S 5,7 millones. A esta suma se adiciona un desembolso de U$S 1,3 millones en concepto de Responsabilidad Social Empresaria.

Al respecto, la Secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, destacó: “Este paso confirma que Río Negro tiene recursos, planificación y capacidad técnica para avanzar en el desarrollo de Vaca Muerta. Dejamos atrás una etapa de exploración exitosa y empezamos una nueva fase, orientada a transformar ese conocimiento en producción, inversión e infraestructura”. Asimismo, añadió que “este tipo de instrumentos permiten que el desarrollo energético también genere recursos concretos para la provincia. Río Negro defiende sus recursos y trabaja para que cada avance productivo tenga impacto real en el territorio”.

Control ambiental y requerimientos hídricos

El desarrollo operativo estará sujeto a los controles de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y del Departamento Provincial de Aguas. Cada proyecto deberá contar con evaluaciones previas de impacto ambiental, además de cumplir normativas estrictas de gestión de residuos, monitoreo de suelo, agua y aire, y manejo del recurso hídrico.

“Río Negro está en marcha porque hay rumbo, planificación y decisiones concretas. Este decreto no es un hecho aislado: forma parte de una estrategia provincial para preparar el futuro, defender nuestros recursos y convertir el potencial energético en desarrollo para nuestra gente”, concluyó Moya.