Río Negro oficializó la concesión de Vaca Muerta a Phoenix Global Resources por 35 años
El Gobierno rionegrino aprobó la comercialidad de los bloques Confluencia Norte y Sur para dar inicio a la etapa de desarrollo productivo.
El Gobierno de Río Negro oficializó un avance decisivo en el desarrollo de Vaca Muerta mediante la publicación del Decreto 917/26 en el Boletín Oficial. A través de esta medida, formalizó la declaración de comercialidad de las áreas Confluencia Norte y Confluencia Sur, unificándolas y otorgando a la empresa Phoenix Global Resources S.A. una Concesión de Explotación No Convencional de Hidrocarburos (CENCH) por un plazo de 35 años.
La decisión marca la conclusión de la etapa exploratoria y abre una nueva fase productiva en la provincia. Durante el período previo, la compañía ejecutó inversiones por U$S 123 millones, cifra que superó el compromiso inicial fijado en casi U$S 90 millones. Los trabajos comprendieron estudios sísmicos, geológicos, geofísicos y de reservorio, así como la perforación y terminación de siete pozos horizontales: tres en el área norte y cuatro en el sector sur.
Te puede interesar...
Unificación del área y plan de inversiones
La confirmación de la continuidad de la Formación Vaca Muerta entre ambos bloques fundamentó la unificación bajo la denominación única de “Confluencia”, alcanzando una superficie total de 272,22 kilómetros cuadrados. La medida busca optimizar el desarrollo de la zona, mejorar la eficiencia operativa y estructurar las inversiones proyectadas.
En el marco del acuerdo, se aprobó un Plan Piloto con una inversión estimada de U$S 13 millones para la perforación, terminación y puesta en producción de un pad de caracterización integrado por dos pozos horizontales. Paralelamente, se ratificó el Plan de Explotación para el quinquenio 2027-2031, el cual prevé la perforación de 40 pozos horizontales y la construcción de la Planta de Tratamiento de Confluencia, con desembolsos previstos por U$S 494,4 millones.
Proyección a largo plazo e ingresos para la provincia
A largo plazo, el proyecto prevé un desarrollo que podría alcanzar hasta 205 pozos —incluyendo los siete perforados en la fase exploratoria— con inversiones estimadas en más de U$S 3.000 millones a lo largo de un período aproximado de 13 años.
Respecto al impacto fiscal directo para la provincia, Phoenix Global Resources S.A. deberá abonar un Bono de Comercialidad de U$S 5,05 millones y un Aporte de Infraestructura de U$S 650.000, totalizando U$S 5,7 millones. A esta suma se adiciona un desembolso de U$S 1,3 millones en concepto de Responsabilidad Social Empresaria.
Al respecto, la Secretaria de Hidrocarburos, Mariela Moya, destacó: “Este paso confirma que Río Negro tiene recursos, planificación y capacidad técnica para avanzar en el desarrollo de Vaca Muerta. Dejamos atrás una etapa de exploración exitosa y empezamos una nueva fase, orientada a transformar ese conocimiento en producción, inversión e infraestructura”. Asimismo, añadió que “este tipo de instrumentos permiten que el desarrollo energético también genere recursos concretos para la provincia. Río Negro defiende sus recursos y trabaja para que cada avance productivo tenga impacto real en el territorio”.
Control ambiental y requerimientos hídricos
El desarrollo operativo estará sujeto a los controles de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y del Departamento Provincial de Aguas. Cada proyecto deberá contar con evaluaciones previas de impacto ambiental, además de cumplir normativas estrictas de gestión de residuos, monitoreo de suelo, agua y aire, y manejo del recurso hídrico.
“Río Negro está en marcha porque hay rumbo, planificación y decisiones concretas. Este decreto no es un hecho aislado: forma parte de una estrategia provincial para preparar el futuro, defender nuestros recursos y convertir el potencial energético en desarrollo para nuestra gente”, concluyó Moya.
Leé más
Llegaron a Puerto SAE las dos monoboyas, piezas clave para la exportación del petróleo de Vaca Muerta
Fuerte choque entre un colectivo con estudiantes y una camioneta: una niña terminó hospitalizada
Revocatoria en Allen: cómo sigue el proceso contra el intendente Román
-
TAGS
- Vaca Muerta
- Río Negro
Noticias relacionadas
Lo más leído