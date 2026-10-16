Río Negro avanza hacia el Estado digital con el impulso de nuevas plataformas tecnológicas

El Gobierno de Río Negro sumó herramientas digitales como la app Soy Río Negro y WhatsApp en RíoBot para agilizar trámites a los ciudadanos.

El Gobierno provincial avanza en la implementación de herramientas tecnológicas orientadas a simplificar trámites y consultas de la ciudadanía en Río Negro . En este contexto, se encuentra disponible la aplicación Soy Río Negro junto con un nuevo número de WhatsApp para el asistente virtual RíoBot ( 02920 663995 ).

El ministro de Modernización, Milton Dumrauf , remarcó que la puesta en funcionamiento de estas vías de atención responde a una decisión política impulsada por el gobernador Alberto Weretilneck para transformar la estructura estatal de la provincia hacia un esquema más ágil, moderno y cercano a los vecinos.

Para utilizar la aplicación Soy Río Negro , disponible gratuitamente en las tiendas Google Play y App Store , los usuarios deben registrar por única vez la Identidad Digital Rionegrina, un procedimiento que toma menos de cinco minutos. La gestión requiere escanear el último documento vigente y realizar una validación biométrica.

Validación de identidad y protección de datos

Sobre este mecanismo de verificación, Dumrauf detalló: “Constatamos con Renaper que la persona que está detrás del teléfono es quien dice ser. Esa información no se almacena, sino que con esos datos generamos la Identidad Digital Rionegrina y, a partir de ahí, nunca más le vamos a volver a pedir ni el teléfono ni una fotografía al ciudadano”.

En cuanto a la privacidad de los datos, el ministro aclaró que “los pocos datos que se solicitan los utilizamos solamente para que hagan trámites, y están alojados en servidores de la provincia que administra nuestra empresa de tecnología ALTEC, bajo la responsabilidad del Ministerio de Modernización. Todos los procedimientos son auditados y supervisados por la Agencia de Acceso a la Información Pública”.

Infraestructura tecnológica y trámites automatizados

La aplicación funciona como una plataforma integradora entre los distintos organismos estatales de Río Negro y la ciudadanía. Detrás de la interfaz opera un conjunto de sistemas diseñados por profesionales rionegrinos que le dan soporte y permiten configurar gestiones total o parcialmente automatizadas, dejando registro de cada operación para facilitar la auditoría.

Respecto al soporte informático, el titular de Modernización sostuvo: “Para que cada rionegrino toque un botón en la aplicación, aparezca una boleta de Rentas y pueda pagarla, hay toda una infraestructura pública digital que hemos estado construyendo durante todo este tiempo”.

A su vez, el funcionario recordó el objetivo fijado por la gestión provincial desde el 10 de diciembre de 2023: “Estamos, en definitiva, cumpliendo lo que el gobernador Weretilneck nos marcó el 10 de diciembre de 2023: pasar de un Estado analógico a uno digital. Es un camino que no está para nada terminado y que vamos a seguir construyendo entre todos”.

Transformación continua de la gestión pública

En ese sentido, Dumrauf remarcó que “modernizar no es solamente comprar y poner mejores computadoras o mejores sistemas”, sino transformar la manera en que el Estado trabaja para simplificarle la vida a la población. Además, anticipó: “Todos los organismos están trabajando con nosotros, por eso continuamente vamos a estar incorporando nuevos trámites y funcionalidades”.

Por último, el titular de la cartera concluyó que “Río Negro se pone digital y ese es el desafío que hemos asumido todos los funcionarios del Gobierno”. La aplicación Soy Río Negro ya se encuentra disponible para su descarga en dispositivos móviles.