Un hallazgo de millones de años sorprendió a trabajadores de una cantera en Cinco Saltos

El descubrimiento de un fósil de titanosaurio movilizó a especialistas provinciales, quienes rescataron la pieza para su conservación y estudio científico.

Un descubrimiento paleontológico de enorme valor científico volvió a poner a Río Negro en el centro de las investigaciones sobre los animales prehistóricos . Trabajadores de una cantera encontraron un hueso de dinosaurio de millones de años de antigüedad.

La pieza, que pertenece a un titanosaurio , fue recuperada mediante un operativo coordinado por organismos provinciales y especialistas en paleontología. El material presenta un excelente estado de conservación y quedó bajo resguardo para su posterior análisis científico.

El descubrimiento se produjo durante las tareas habituales que desarrollaba la empresa Edhipsa, en una cantera ubicada en Cinco Saltos . La intervención de los trabajadores resultó fundamental para evitar posibles daños sobre el material encontrado.

Al advertir la presencia del fósil, los operarios dieron aviso a las autoridades provinciales. Esta comunicación permitió activar un protocolo de rescate paleontológico y coordinar la participación de profesionales especializados en la recuperación de restos prehistóricos.

Cómo fue el rescate del fósil de dinosaurio

El procedimiento estuvo coordinado por la Dirección de Patrimonio y Museos, dependiente de la Secretaría de Cultura de Río Negro, junto con la Secretaría de Minería y especialistas del Museo Patagónico de Ciencias Naturales de General Roca.

Los profesionales trabajaron para garantizar la extracción del hueso sin comprometer su integridad. La intervención permitió recuperar una pieza de millones de años que podría aportar información relevante sobre los dinosaurios que habitaron la región.

El director de Patrimonio y Museos de Río Negro, Pablo Chafrat, destacó la importancia de la colaboración entre los trabajadores de la cantera y los organismos públicos para garantizar la preservación del material paleontológico encontrado.

“Cada hallazgo paleontológico es una oportunidad para conocer un poco más la historia de nuestro territorio. Pero para que ese conocimiento sea posible, primero tenemos que garantizar que los fósiles sean recuperados y preservados de manera adecuada”, expresó.

El funcionario también resaltó que la rápida comunicación del descubrimiento permitió organizar las tareas de recuperación. La participación de diferentes instituciones resultó determinante para garantizar que el material pudiera ser extraído bajo condiciones apropiadas.

“En este caso fue fundamental el aviso de los trabajadores de la cantera y la articulación entre los distintos organismos y especialistas que intervinieron en el rescate”, agregó Chafrat.

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Qué se sabe del titanosaurio encontrado en Río Negro

Los primeros datos permitieron establecer que el hueso pertenece a un titanosaurio, un grupo de dinosaurios herbívoros caracterizados por sus largos cuellos, extensas colas y cuerpos de grandes dimensiones que habitaron diferentes regiones del planeta.

Estos animales forman parte de los saurópodos, uno de los grupos más representativos de los ecosistemas terrestres prehistóricos. Algunas especies alcanzaron tamaños extraordinarios y dejaron numerosos registros fósiles en distintos sectores de la Patagonia argentina.

Sin embargo, todavía resta determinar con mayor precisión las características particulares de la pieza recuperada. Los investigadores deberán analizar el material para obtener información sobre su origen y establecer qué datos puede aportar al conocimiento paleontológico regional.

Actualmente, el fósil permanece bajo resguardo y será estudiado por investigadores autorizados. Los análisis permitirán avanzar en su identificación y evaluar su importancia dentro del registro de dinosaurios que habitaron el territorio rionegrino.

La importancia científica de los fósiles encontrados en la Patagonia

La provincia de Río Negro cuenta con un importante patrimonio paleontológico que permite reconstruir diferentes etapas de la historia natural. Cada nuevo descubrimiento representa una oportunidad para ampliar las investigaciones sobre especies que desaparecieron hace millones de años.

Los restos fósiles permiten conocer aspectos relacionados con la anatomía, evolución y características de los animales prehistóricos. También aportan información sobre los ambientes donde vivieron y las transformaciones que experimentaron los ecosistemas a lo largo del tiempo.

En este sentido, Chafrat destacó el trabajo que realizan los profesionales especializados en la preservación del patrimonio provincial, muchos de ellos formados en universidades públicas de la región y vinculados con instituciones científicas patagónicas.

"Río Negro cuenta con profesionales muy capacitados, muchos de ellos formados en universidades públicas de nuestra región, que llevan adelante una tarea fundamental para proteger este patrimonio", sostuvo el funcionario provincial.

"Detrás de cada pieza hay un trabajo científico, técnico y colectivo que permite transformar un descubrimiento en conocimiento para toda la comunidad", completó.