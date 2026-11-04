Le pegaron dos balazos en una pierna y detuvieron al presunto agresor: un antiguo conflicto aparece como trasfondo

El ataque se produjo en un barrio de la zona norte de Allen. El herido pudo llegar hasta su casa y lo llevaron al hospital. En un allanamiento atraparon al acusado.

Personal de la Comisaría 33 de Allen realizó un allanamiento y detuvo al presunto agresor, y también secuestró un arma que funciona con gas comprimido.

Un hombre de 32 años de edad fue detenido en Allen sospechado de haber atacado a balazos s un joven de 27 años, en un confuso hecho que se encuentra bajo averiguación.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando la víctima caminaba cerca de su vivienda y se encontró con el agresor, con quien mantenía conflictos previos, según una primera hipótesis. El hombre lo amenazó y efectuó dos disparos que impactaron en su pierna izquierda. Horas después, un allanamiento permitió avanzar en la investigación y concretar la detención, informaron fuentes de la policía.

El episodio se registró alrededor de las 5 de la mañana, en inmediaciones de la plaza El Che, ubicada en el barrio 17 Agosto, en la zona norte de la ciudad. De acuerdo con el relato de la víctima, mientras caminaba por el sector se cruzó con un vecino que lo reconoció y después de intercambiar algunas palabras, el hombre extrajo un arma de fuego y disparado dos veces.

Dolor en Allen por la muerte de un querido vecino.

Los proyectiles impactaron en la rodilla y el talón de la pierna izquierda. A pesar de las heridas, el joven logró llegar hasta su casa y fue trasladado por su hermano en un auto particular hasta el Hospital Ernesto Accame, donde recibió asistencia médica.

El personal policial tomó conocimiento de lo ocurrido a través de una comunicación del 911 RN Emergencias y en paralelo con un aviso sobre el ingreso del herido al hospital. Allí, los efectivos se entrevistaron con la víctima, quien brindó detalles del ataque. El joven presentaba heridas y, después de permanecer aproximadamente dos horas en observación, recibió el alta médica.

Allanamiento y detención

A partir de la denuncia y las primeras actuaciones, la Policía avanzó con las medidas investigativas que fueron comunicadas a la fiscalía de turno. Con una orden autorizada por la jueza de Garantías, efectivos de la Comisaría 33 realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la esquina de El Chocón y Elorrieta.

El procedimiento se llevó a cabo en el domicilio donde reside el presunto atacante. Durante la inspección, los uniformados encontraron una réplica de arma de fuego negra, a gas comprimido, que fue secuestrada por personal de Criminalística para su incorporación a las actuaciones.

El sospechoso fue detenido y trasladado a la Comisaría 33, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. El operativo fue llevado adelante en las actuaciones judiciales por lesiones con arma de fuego, con intervención de la Fiscalía Descentralizada de Allen.