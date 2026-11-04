Desde el lunes no se sabe nada de él y su familia está desesperada

Se intensifica la búsqueda de un vecino rionegrino que se ausentó de su domilicio de manera sorpresiva. Cómo aportar datos.

Con el correr de las horas crece la desesperación y el misterio en torno al paradero de Silverio Painefil, el rionegrino de 65 años que se ausentó de su domicilio en Bariloche el pasado 1 de noviembre y hasta el momento no ha regresado. Su familia vive una pesadilla y tras un par de días sin novedades, radicó la denuncia formal este miércoles 4 de noviembre .

Según los datos provistos por el entorno familiar, Silverio fue visto por última vez el lunes 2 cerca de las 14:30 en inmediaciones de la calle Namuncurá , más precisamente en la zona de la pasarela azul .

Para facilitar su identificación, desde el Ministerio Público de Río Negro difundieron los datos morfológicos de Painefil. El hombre mide aproximadamente 1,65 metros de estatura , es de tez trigueña , posee cabello negro con canas y ojos marrones claros .

Al momento de ausentarse de su hogar, vestía un jean azul, una campera de abrigo negra y llevaba puesta una gorra con visera también de color negro.

Lugares que frecuenta y datos clave de desplazamiento

Entre la información relevante aportada para la búsqueda, se destacó que suele frecuentar el barrio San Francisco, el centro de Bariloche y la zona del Hospital Zonal.

Un dato clave para su localización es que utiliza el colectivo de la línea 60 para trasladarse. Asimismo, se informó que presenta una dificultad motriz en su rodilla derecha y no lleva consigo teléfono celular, lo que complica la comunicación directa.

Cómo aportar datos para encontrarlo

Se solicita a los vecinos y a la población en general que, ante cualquier dato o información que permita dar con el paradero de Silverio Painefil, se comuniquen de inmediato con los siguientes canales oficiales: