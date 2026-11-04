Jugás vos, gana tu club: Lotería destinará fondos del Telebingo a los equipos de los apostadores

Lotería de Río Negro anunció un programa de apoyo a clubes deportivos a través de Patagonia Telebingo.

Lotería de Río Negro presentó de forma oficial el programa “Patagonia Telebingo Deportivo y Solidario” , una iniciativa orientada a acompañar el desarrollo del deporte en toda la provincia. La propuesta busca que clubes e instituciones deportivas dispongan de un mecanismo directo para la generación de recursos económicos propios con los que afrontar sus necesidades diarias.

El lanzamiento tuvo lugar el 3 de noviembre de 2026 mediante una conferencia de prensa realizada en la sala de sorteos de Lotería de Río Negro . La presentación contó con la participación del interventor del organismo, Jorge Manzo ; el gerente de Comercialización, Nicolás Anallay ; el gerente de Juegos, Maximiliano Rossi ; y la secretaria de Administración de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Yamila Becker .

Bajo el lema “Jugás vos. Gana tu club”, las autoridades explicaron el alcance de la medida. Durante el acto, Manzo remarcó: “Estamos muy contentos de que haya llegado este momento. Fueron meses de trabajo para poder concretar esta iniciativa. Desde Lotería siempre acompañamos a los clubes y al deporte provincial, pero esta vez queríamos llegar de una manera diferente, brindándoles una herramienta que les permita generar sus propios recursos”.

Cómo funciona la plataforma y la venta de cartones

El sistema operará a través de La Rionegrina Online, la plataforma oficial de juegos en línea de Lotería de Río Negro. Al ingresar para participar del Patagonia Telebingo Extraordinario, los usuarios podrán seleccionar a su institución deportiva de preferencia en la opción denominada “Agencia Amiga”.

Cada vez que una persona adquiera sus cartones y elija a un club, esa entidad recibirá una comisión sobre las ventas registradas a su nombre. De este modo, los clubes contarán con una fuente adicional de ingresos destinada a sostener sus actividades, acompañar a sus deportistas y financiar los gastos corrientes de funcionamiento en Río Negro.

Lotería de Río Negro anunció un programa de apoyo a clubes deportivos a través de Patagonia Telebingo.

Apoyo a las instituciones y juego responsable

Respecto al impacto de la propuesta en el deporte local, Manzo puntualizó: “La idea es que cada persona pueda jugar por su club y, al mismo tiempo, ayudarlo. Es una forma de que lo recaudado a través del Patagonia Telebingo llegue directamente a las instituciones y contribuya a afrontar las necesidades que tienen diariamente”.

Además de constituir un respaldo financiero para las entidades, la iniciativa promueve el Juego Legal y Responsable, al incentivar la participación del público a través de los canales oficiales y autorizados del organismo estatal en Río Negro.