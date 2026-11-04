Jugás vos, gana tu club: Lotería destinará fondos del Telebingo a los equipos de los apostadores
Lotería de Río Negro presentó Patagonia Telebingo Deportivo y Solidario, una iniciativa para que instituciones locales generen recursos propios.
Lotería de Río Negro presentó de forma oficial el programa “Patagonia Telebingo Deportivo y Solidario”, una iniciativa orientada a acompañar el desarrollo del deporte en toda la provincia. La propuesta busca que clubes e instituciones deportivas dispongan de un mecanismo directo para la generación de recursos económicos propios con los que afrontar sus necesidades diarias.
El lanzamiento tuvo lugar el 3 de noviembre de 2026 mediante una conferencia de prensa realizada en la sala de sorteos de Lotería de Río Negro. La presentación contó con la participación del interventor del organismo, Jorge Manzo; el gerente de Comercialización, Nicolás Anallay; el gerente de Juegos, Maximiliano Rossi; y la secretaria de Administración de la Secretaría de Estado de Juventud, Deporte y Cultura, Yamila Becker.
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Bajo el lema “Jugás vos. Gana tu club”, las autoridades explicaron el alcance de la medida. Durante el acto, Manzo remarcó: “Estamos muy contentos de que haya llegado este momento. Fueron meses de trabajo para poder concretar esta iniciativa. Desde Lotería siempre acompañamos a los clubes y al deporte provincial, pero esta vez queríamos llegar de una manera diferente, brindándoles una herramienta que les permita generar sus propios recursos”.
Cómo funciona la plataforma y la venta de cartones
El sistema operará a través de La Rionegrina Online, la plataforma oficial de juegos en línea de Lotería de Río Negro. Al ingresar para participar del Patagonia Telebingo Extraordinario, los usuarios podrán seleccionar a su institución deportiva de preferencia en la opción denominada “Agencia Amiga”.
Cada vez que una persona adquiera sus cartones y elija a un club, esa entidad recibirá una comisión sobre las ventas registradas a su nombre. De este modo, los clubes contarán con una fuente adicional de ingresos destinada a sostener sus actividades, acompañar a sus deportistas y financiar los gastos corrientes de funcionamiento en Río Negro.
Apoyo a las instituciones y juego responsable
Respecto al impacto de la propuesta en el deporte local, Manzo puntualizó: “La idea es que cada persona pueda jugar por su club y, al mismo tiempo, ayudarlo. Es una forma de que lo recaudado a través del Patagonia Telebingo llegue directamente a las instituciones y contribuya a afrontar las necesidades que tienen diariamente”.
Además de constituir un respaldo financiero para las entidades, la iniciativa promueve el Juego Legal y Responsable, al incentivar la participación del público a través de los canales oficiales y autorizados del organismo estatal en Río Negro.
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