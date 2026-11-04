La pesadilla de Fredy, un haitiano muy querido en Cipolletti: vuelco en Chile, desesperación y solidaridad

Protagonizó grave accidente regresando del vecino país y quedó incomunicado en la ruta. Angie, la cipoleña que lo asistió y llevó tranquilidad a su familia, habló con LMC.

Un dramático episodio ocurrido en las rutas chilenas terminó convirtiéndose en un conmovedor ejemplo de empatía y solidaridad . Fredy , un haitiano que vive en Cipolletti y es muy estimado en nuestra ciudad, sufrió un grave vuelco mientras regresaba desde Chile. Tras el accidente , su camioneta quedó dañada a un costado del camino y él totalmente incomunicado, ya que su teléfono celular quedó atrapado bajo el agua dentro del vehículo. Sin embargo, la rápida intervención de automovilistas argentinos transformó el angustiante momento en una cadena de ayuda.

El hecho sucedió cerca de las 16 del martes en la ruta chilena, antes de llegar al Túnel Las Raíces y a pocos kilómetros del paso fronterizo Pino Hachado . El clima jugaba en contra: una intensa lluvia azotaba la zona y a pocos metros de la aduana chilena ya se registraba caída de nieve.

Angie Troncoso , una vecina de Cipolletti que viajaba de regreso desde Temuco junto a su esposo, Carlos Mardones y su hijo Mateo , relató a LM Cipolletti el momento en que se encontraron con la desesperante escena.

"Pasamos por el lugar y vimos que Carabineros de Chile estaban auxiliando a la camioneta con patente argentina. Nos detuvimos junto a otros vehículos argentinos para ver en qué podíamos colaborar", explicó Angie.

"Estaba en shock, sólo quería contactar a su familia"

Al acercarse, notaron a Fredy, quien vive en el Barrio Obrero de nuestra ciudad, en estado de shock. Su mayor preocupación no era el estado del vehículo ni los daños materiales, sino poder avisarle a su familia que se encontraba fuera de peligro. En medio de la lluvia torrencial, la pareja cipoleña se acercó para asistirlo mientras pensaban entre todos cómo podían hacerle llegar a su esposa las noticias...

La solución vino de la mano de la tecnología y la empatía. "No tenía teléfono, así que me acerqué y le dije que hagamos un video para su esposa y lo difundiéramos en las redes sociales", contó la mujer solidaria.

Gracias a que cientos de usuarios compartieron la publicación en cuestión de minutos, el mensaje llegó a su destino en Cipolletti. Su esposa pudo ver el video, verificar que él estaba en buen estado de salud y comenzar el operativo rescate para ir a buscarlo al país trasandino.

Solidaridad sin fronteras

La ayuda no fue solo digital. Mientras algunos asistían emocionalmente al conductor, otros automovilistas neuquinos pusieron manos a la obra en el lugar del accidente: "Uno puso su camioneta y una linga para arrastrar el vehículo volcado", detalló Angie sobre la logística improvisada entre los conductores que transitaban por el lugar.

Posteriormente, al ingresar a territorio argentino, la familia dio aviso de lo ocurrido a Personal de Gendarmería Nacional y Migraciones en el paso fronterizo para alertar sobre las condiciones del tránsito y solicitar asistencia. Más tarde, en las inmediaciones de Las Lajas, las autoridades alcanzaron al grupo.

"Fue una satisfacción hacerle llegar su mensaje a su esposa. Y gracias a todos los que compartieron la publicación. Nos hubiese gustado hacer más, pero llovía a cántaros", reflexionó Angie, destacando el espíritu colectivo que se vivió en la ruta: "Es para destacar la solidaridad de todos los oriundos de Argentina".

Fredy ya se encuentra en contacto con los suyos, esperando que se resuelva la situación de la camioneta y habiendo transformado un amargo accidente en una muestra imborrable de solidaridad. ¡Bien ahí!