Lo señalaron como abusador por WhatsApp, denunció a una mujer y la Justicia resolvió

El hombre buscó frenar la difusión de imágenes, acusaciones y datos personales. Sin embargo, un detalle clave en las pruebas frustró su reclamo.

Un hombre fue a la Justicia de Cipolletti para solicitar una medida contra una mujer que difundía imágenes de él junto a descripciones y datos personales.

Un hombre recurrió a la Justicia de Cipolletti para intentar frenar la circulación de publicaciones en WhatsApp que incluían su fotografía, acusaciones vinculadas con una investigación penal y datos personales.

El denunciante aseguró que su imagen era compartida junto a la palabra “violín”, referencias a domicilios particulares e información sobre un posible empleador. Consideró que estas publicaciones afectaban su dignidad y exponían información sensible de su entorno familiar.

Ante esta situación, solicitó una medida judicial urgente para impedir que continuara la difusión del material . Su presentación estuvo dirigida contra una mujer a quien buscaba responsabilizar por la circulación de los mensajes.

Sin embargo, existía una dificultad central: las capturas de pantalla presentadas como prueba no permitían identificar quién había creado o compartido las publicaciones. Esta circunstancia terminó siendo determinante para la resolución del expediente.

Foto: REUTERS/Asanka Brendon Ratnayake

Qué solicitó el hombre ante la Justicia de Cipolletti

El hombre presentó una medida autosatisfactiva de tutela preventiva de sus derechos personales, un mecanismo judicial excepcional que permite solicitar una intervención inmediata cuando existe una situación urgente que podría provocar daños o vulnerar derechos.

Como parte de su presentación, acompañó capturas de conversaciones de WhatsApp en las que aparecía una fotografía que identificó como propia. Según explicó, el contenido incluía expresiones agraviantes y referencias a distintos lugares vinculados con su vida privada.

El objetivo principal era conseguir una orden que impidiera a la mujer señalada publicar, compartir o retransmitir las imágenes y acusaciones. No obstante, el propio denunciante condicionó esa prohibición a que primero pudiera comprobarse su participación.

También solicitó que, si se acreditaba esa responsabilidad, la mujer tuviera que eliminar las publicaciones en un plazo máximo de 24 horas de todas las cuentas, estados, perfiles o grupos sobre los cuales tuviera capacidad efectiva de eliminación.

Otro de los puntos planteados buscaba impedir que continuara la exposición pública de domicilios particulares y lugares de residencia de familiares. La solicitud aclaraba que esa restricción no debía interferir con denuncias legítimas ni comunicaciones destinadas a brindar protección.

Estefania Petrella

La jueza reconoció una posible afectación, pero rechazó la medida

El expediente fue analizado por la jueza de la Unidad Jurisdiccional Civil 3 de Cipolletti, quien evaluó las pruebas presentadas y los requisitos necesarios para disponer una medida preventiva contra la persona señalada.

En su resolución, la magistrada reconoció la gravedad que podían representar las publicaciones denunciadas. Incluso sostuvo que la dignidad humana y la moralidad del hombre estaban en “jaque” por los mensajes difundidos mediante la aplicación.

Sin embargo, explicó que esa posible afectación no resultaba suficiente para imponer restricciones contra una persona sin elementos que demostraran su intervención. La falta de pruebas sobre la autoría o retransmisión de los mensajes fue decisiva.

La sentencia destacó que el propio solicitante había reconocido que las imágenes aportadas no permitían determinar si la mujer era responsable de crear, publicar o redistribuir el contenido que circulaba entre distintos usuarios.

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Qué establece la Justicia sobre las medidas urgentes

Las medidas autosatisfactivas constituyen herramientas excepcionales que permiten obtener una respuesta judicial inmediata ante determinadas situaciones. Para concederlas, los tribunales deben contar con fundamentos suficientes que justifiquen una intervención destinada a prevenir o detener un daño.

En este caso, la magistrada consideró que no estaban reunidos los elementos necesarios para ordenar las restricciones solicitadas. La existencia de publicaciones potencialmente perjudiciales no permitía, por sí sola, atribuir responsabilidad a la mujer denunciada.

De esta manera, la Justicia rechazó la presentación, aunque la decisión no implicó determinar quién había difundido originalmente las fotografías ni establecer que las acusaciones compartidas mediante WhatsApp fueran verdaderas o falsas.

La resolución tampoco cerró definitivamente la posibilidad de obtener protección judicial. La jueza dejó expresamente abierta la alternativa de que el denunciante vuelva a presentarse si consigue nuevas pruebas que permitan identificar a la persona responsable.