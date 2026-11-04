El Paseo del Ferrocarril se renueva: qué cambios encontrarán los vecinos de Cipolletti

El Municipio avanza con distintas obras en uno de los espacios públicos más concurridos de la ciudad. Nuevas incorporaciones y mejoras que transformarán su imagen y funcionalidad.

La ciudad avanza en un ambicioso plan de renovación y puesta a punto de paseos y plazas en Cipolletti.

El Municipio de Cipolletti continúa con las tareas de renovación y puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad. Esta semana, los trabajos se concentran en uno de los sectores más transitados por vecinos, familias y deportistas, donde se incorporan nuevos elementos de mobiliario urbano y avanza una importante intervención de infraestructura.

El Paseo del Ferrocarril , ubicado sobre calle Fernández Oro, es escenario de dos proyectos que buscan mejorar las condiciones de uso, la comodidad y las posibilidades de desarrollar actividades recreativas y culturales durante todo el año.

Una de las intervenciones contempla la instalación de nuevos bancos de plaza con respaldo, mientras que la segunda incluye la restauración del anfiteatro existente y la futura construcción de una estructura metálica que modificará su aspecto.

Los trabajos de colocación de mobiliario urbano, avanza en diferentes plazas de la ciudad.

Instalan 37 nuevos bancos en el Paseo del Ferrocarril

Durante esta semana, personal municipal avanza con la colocación de 37 bancos con respaldo distribuidos en el Paseo del Ferrocarril. La iniciativa apunta a mejorar las condiciones de descanso de quienes utilizan diariamente este espacio verde.

La incorporación del nuevo mobiliario forma parte de un programa más amplio que impulsa el Ejecutivo municipal para renovar los sectores recreativos y ofrecer mayor comodidad, accesibilidad y seguridad a los vecinos que concurren a estos lugares.

El plan comenzó en el Parque Rosauer, ubicado en la intersección de las calles Mengelle y Mariano Moreno, donde está prevista la instalación de un total de 42 bancos nuevos como parte del mismo programa.

El Parque Rosauer se pone a punto para su próximo gran encuentro: Ritual. Estefania Petrella

Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que, mediante la Licitación Pública N.º 14/2026, el Municipio adquirió 185 bancos a la empresa adjudicataria DIPO Equipamiento Urbano S.R.L., destinados a distintos sectores de la ciudad.

La renovación también contempla intervenciones en el Paseo de la Familia, la Plaza San Martín y la ciclovía de calle Vélez Sarsfield, además de los espacios donde actualmente se desarrollan las tareas de instalación.

Con estas incorporaciones, el Gobierno municipal busca fortalecer el uso de los espacios verdes como puntos de encuentro, recreación y descanso, especialmente en sectores que registran una importante circulación de personas durante diferentes momentos del día.

Los trabajos sobre el anfiteatro del paseo del Ferrocarril avanzan según los plazos previstos.

Avanza la transformación del anfiteatro de Fernández Oro e Italia

En paralelo, el Municipio continúa con una intervención de mayor envergadura sobre el mismo corredor urbano. Se trata del proyecto denominado Domo - Anfiteatro Paseo del Ferrocarril, ubicado en la intersección de Fernández Oro e Italia.

Según informó la Secretaría de Obras Públicas, durante esta semana se ejecutan tareas de reparación e impermeabilización de los escalones del anfiteatro, además del reacondicionamiento de la mampostería perimetral que forma parte de la estructura existente.

Los trabajos corresponden a la Licitación Pública N.º 13/2026 y están a cargo de la empresa adjudicataria CEPIEM, responsable de llevar adelante la restauración y las modificaciones previstas para este espacio destinado a actividades culturales.

La intervención busca recuperar las condiciones de uso del anfiteatro, mejorar su protección frente a las condiciones climáticas y prolongar su durabilidad, además de incorporar infraestructura que permita ampliar las posibilidades de utilización del lugar.

Imagen render proyecto Domo Anfiteatro.

Un domo geodésico cambiará la imagen del anfiteatro

Uno de los aspectos más destacados del proyecto es la construcción de un domo geodésico metálico, una estructura que cubrirá el anfiteatro y permitirá transformar su configuración actual, otorgándole una nueva identidad arquitectónica.

La cubierta estará vinculada a nuevos elementos de hormigón armado, diseñados para garantizar la estabilidad y el funcionamiento estructural del conjunto. Esta intervención representa uno de los principales cambios previstos dentro del proyecto de restauración.

También se contempla la ampliación del perímetro del anfiteatro, mediante la incorporación de un sector elevado que funcionará como escenario y permitirá mejorar las condiciones para realizar presentaciones artísticas, espectáculos y encuentros comunitarios.

La propuesta incluye una instalación eléctrica completa, con luminarias LED exteriores, tendido subterráneo y tableros eléctricos. Estos componentes permitirán mejorar la iluminación y las condiciones de seguridad del espacio destinado a las actividades culturales.