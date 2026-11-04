Materia fecal flotando en plena calle: el video que desató indignación en Cipolletti

Los constantes derrames generan malestar entre los vecinos. Aguas Rionegrinas detalló el avance de las reparaciones y las dificultades que persisten.

Mientras avanzan proyectos de pavimentación, nuevas rotondas y espacios públicos, los desbordes de cloacas continúan generando preocupación en distintos sectores de Cipolletti . Las imágenes de calles inundadas con líquidos residuales, olores nauseabundos y dificultades para circular se repiten y provocan indignación entre los vecinos.

La ciudad atraviesa una etapa de importantes transformaciones urbanas. Obras de asfalto, entubamientos, nuevas plazas, espacios deportivos y mejoras viales forman parte de las intervenciones que se observan diariamente. Sin embargo, algunas situaciones siguen sin encontrar una solución definitiva.

Entre los principales reclamos aparece el estado de la red cloacal , que desde hace tiempo presenta inconvenientes en diferentes barrios. Los desbordes se multiplican y dejan al descubierto las dificultades de una infraestructura sometida a una creciente demanda.

Aunque existen trabajos de recambio de cañerías y reparaciones en marcha, las intervenciones todavía no logran resolver los problemas. El crecimiento urbano de Cipolletti plantea nuevos desafíos para un sistema que debe responder a una población cada vez mayor.

Estefania Petrella

Una laguna de líquidos cloacales que generó indignación

Una de las situaciones más impactantes de los últimos días quedó registrada en la esquina de Naciones Unidas y Esquiú, donde una importante acumulación de líquidos cloacales transformó parte de la calle en una laguna de aguas residuales.

El vecino y comerciante Cristian Barros difundió un video en su cuenta de TikTok para mostrar las condiciones del sector. Las imágenes exhibieron líquidos estancados y materia fecal flotando, mientras peatones y automovilistas intentaban atravesar la zona.

"Mierda, pura mierda dando vueltas, flotando mierda", expresó Barros mientras recorría el lugar. Su relato reflejó el malestar de quienes conviven diariamente con una situación que, además de resultar desagradable, representa un potencial riesgo sanitario y ambiental.

"No es la planta cloacal, esto es la Esquiú y Naciones Unidas", aclaró el comerciante, quien también mostró cómo algunas personas debían modificar su recorrido para evitar el contacto con los efluentes acumulados.

"La gente pasa caminando por ahí en medio de toda la mierda", cuestionó. También hizo referencia a los trabajadores que continuaban realizando tareas en el sector, mientras persistían los inconvenientes provocados por los desbordes.

Con ironía, el vecino describió las condiciones que enfrentaban quienes circulaban por la zona: "Ahora que salió el sol, un hermoso y rico aroma", manifestó, en referencia a los olores que desprendían los líquidos residuales.

Estefania Petrella

Qué explicó Aguas Rionegrinas sobre las obras de Naciones Unidas

Consultado por LM Cipolletti, el jefe del Servicio de Aguas Rionegrinas (ARSA) en la ciudad, Rodrigo Garrido, explicó que las dificultades están vinculadas con una cuenca cloacal que recibe los efluentes de varios sectores residenciales.

"Respecto a la obra de Naciones Unidas, se puede informar que es una cuenca que abarca los barrios Anai Mapu, 130 viviendas, 1200 viviendas, Antártida y Villarino", detalló el responsable del organismo provincial.

Actualmente, se ejecuta una intervención sobre Naciones Unidas, entre Esquiú y Arenales, que contempla el recambio de 240 metros de un colector cloacal de 400 milímetros de diámetro, construido con material PRFV.

La obra lleva varios meses en ejecución y, durante octubre, registraba un 39% de avance general. Mientras continúan las tareas, fue necesario implementar mecanismos provisorios para mantener el funcionamiento del servicio y evitar mayores complicaciones.

Estefania Petrella

"Como solución paliativa ante la emergencia sanitaria, se realizó un by pass sobre esas calles para seguir prestando el servicio", explicó Garrido, en referencia al sistema alternativo instalado durante la ejecución de los trabajos.

Sin embargo, las dificultades no terminaron allí. Según informó el funcionario, días atrás se produjo una nueva rotura en otro tramo de la infraestructura, lo que obligó a implementar una segunda intervención de emergencia. Tanto por las complicaciones, como por la obra misma, hubo reiterados desbordes de gran cantidad de líquidos cloacales en la vía pública, a metros del hospital Pedro Moguillansky.

"Hace unos días sufrimos una rotura en un sector aguas abajo, en calle Naciones Unidas entre Colombia y Ecuador, lo que implicó ejecutar otro by pass", señaló el jefe del servicio de Aguas Rionegrinas.

Garrido precisó que la empresa contratista encargada de los trabajos entre Esquiú y Arenales también asumirá la reparación del sector afectado entre Colombia y Ecuador. En la primera intervención todavía restan completar los empalmes correspondientes.

Estefania Petrella

Otra rotura cloacal complicó la circulación sobre calle Alem

El panorama también presenta dificultades en otro punto de la ciudad. Durante las últimas semanas, vecinos y automovilistas observaron la instalación de una cañería provisoria sobre calle Alem, entre Italia y Brentana.

Desde Aguas Rionegrinas explicaron que la instalación responde a una nueva rotura de un colector cloacal de 400 milímetros, situación que obligó a implementar una solución de emergencia para garantizar la continuidad del servicio.

"En cuanto al caño que se ve en calle Alem, es un by pass que debió ejecutarse de urgencia, ya que el colector de 400mm sufrió una rotura", indicó Garrido al explicar el origen de los trabajos.

La reparación requiere una coordinación especial con la Municipalidad de Cipolletti, debido a la presencia de un monumento ubicado sobre calle Brentana, cuya estructura deberá protegerse antes de comenzar con las tareas de recambio.

"Se está coordinando con la Municipalidad las tareas previas para resguardar el monumento en calle Brentana, de manera de no afectar el estado actual", explicó el funcionario provincial sobre las precauciones necesarias para avanzar con la intervención.

Una vez completadas esas medidas de protección, los equipos podrán comenzar con el reemplazo de la cañería dañada. Por el momento, no se informó una fecha precisa para la finalización de los trabajos.

Estefania Petrella

Cortes de calles y falta de señalización: otro reclamo de los vecinos

A los inconvenientes sanitarios se suma una problemática vinculada con la circulación vehicular y la señalización de las obras. Las intervenciones generan interrupciones, desvíos y reducciones de calzada que afectan el tránsito cotidiano en distintos sectores.

En algunos puntos, los conductores advierten la presencia de maquinaria, excavaciones o cañerías provisorias cuando ya se encuentran próximos al sector intervenido. La falta de información anticipada dificulta la elección de recorridos alternativos, incluidos los colectivos del servicio de transporte de pasajeros.

Esta situación también repercute sobre comerciantes, trabajadores y vecinos que necesitan acceder diariamente a sus viviendas o establecimientos. Las restricciones de circulación se agregan a las molestias provocadas por los olores y los derrames cloacales.