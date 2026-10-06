La obra cloacal que beneficiará a cuatro barrios de Cipolletti ya tiene la mitad de sus caños nuevos

La intervención sobre calle Naciones Unidas alcanzó un nuevo avance y contempla una inversión superior a $451 millones. Cuáles son los sectores alcanzados.

La renovación del colector cloacal de calle Naciones Unidas continúa avanzando en Cipolletti y ya alcanzó un punto clave de ejecución. La obra tiene colocada la mitad de la nueva cañería prevista y registra un 39% de avance general.

Los trabajos son ejecutados por Aguas Rionegrinas y forman parte del plan provincial destinado a reforzar el servicio de saneamiento. La intervención representa una inversión de $451.945.588 y busca mejorar el funcionamiento de la red cloacal en un amplio sector.

La intervención se desarrolla sobre calle Naciones Unidas, en el tramo comprendido entre Fray Mamerto Esquiú y Arenales . Los trabajos comenzaron con una serie de tareas preliminares indispensables para avanzar posteriormente con el reemplazo de las antiguas cañerías.

Entre esas primeras acciones estuvo la depresión de napas, un procedimiento necesario para reducir el nivel del agua subterránea y generar condiciones seguras para los operarios. También se instaló un sistema de by-pass para mantener operativo el servicio cloacal durante las tareas.

La renovación del colector fue planificada en diferentes etapas. El primero de los tramos ya quedó completamente finalizado y contempló la colocación de 80 metros de nueva cañería, que posteriormente fueron sometidos a los controles previstos antes de continuar.

La inspectora de obras, ingeniera Florencia García, explicó que esa primera etapa superó satisfactoriamente las verificaciones técnicas. “Actualmente estamos con la segunda etapa de la colocación de caños, que son otros 80 metros. La primera ya pasó la prueba hidráulica, así que vamos por la segunda”, detalló.

Con el avance de este segundo segmento, la obra ya tiene colocada aproximadamente la mitad de la cañería contemplada en el proyecto. Paralelamente, la planificación establece continuar posteriormente con la instalación correspondiente al tercer tramo del nuevo colector.

Estefania Petrella

Qué barrios de Cipolletti se beneficiarán

Desde Aguas Rionegrinas indicaron que el proyecto tendrá un impacto directo sobre diferentes sectores ubicados principalmente en la zona norte de Cipolletti, donde la infraestructura cloacal necesita responder al crecimiento urbano y a la demanda generada por miles de vecinos.

El jefe del Servicio de Aguas Rionegrinas en Cipolletti, Rodrigo Garrido, precisó cuáles serán los principales sectores alcanzados por la renovación. “Actualmente beneficiará a los barrios 1.200 Viviendas, Anai Mapu, Villarino y Antártida”, señaló el funcionario sobre la intervención.

Además del reemplazo de las cañerías, el proyecto contempla la construcción de cuatro nuevas cámaras de registro de hormigón. Según el último avance informado, dos de esas estructuras ya fueron construidas, por lo que también se alcanzó la mitad de ese componente.

Las cámaras constituyen una parte fundamental de la infraestructura porque permiten realizar tareas de inspección, mantenimiento y limpieza del sistema. Su incorporación acompaña la renovación integral del colector y permitirá contar con mejores condiciones para futuras intervenciones sobre la red.

Estefania Petrella

Una inversión superior a los $451 millones

La obra representa una inversión provincial de $451.945.588 y forma parte del programa impulsado por el gobierno de Alberto Weretilneck para reforzar los servicios básicos. La renovación apunta especialmente a mejorar la capacidad y el funcionamiento del sistema cloacal cipoleño.

Aunque el impacto más inmediato estará concentrado en los barrios alcanzados por el colector, desde la empresa provincial remarcaron que este tipo de intervenciones también repercute sobre el funcionamiento general de la infraestructura sanitaria de la ciudad.

El objetivo es que la renovación reduzca las dificultades asociadas al funcionamiento de instalaciones antiguas y permita contar con una infraestructura preparada para responder a las necesidades actuales. Una vez completados los trabajos, el sector dispondrá de un colector completamente renovado.