Decomisaron cerca de 750 kilos de carne ilegal en Barda del Medio

Cortes de vaca, potro, chivos y corderos que eran transportados en dos camionetas sin refrigeración ni control sanitario descubrieron en un control policial. Todo fue destruído.

En un operativo de control realizado durante la madrugada sobre la Ruta Nacional 151, a la altura de Barda del Medio , el Cuerpo de Seguridad Vial logró decomisar un total de 750 kilos de carne transportada de manera ilegal en distintas intervenciones. La labor policial evitó que productos sin control sanitario llegaran a la mesa de los vecinos, destacaron fuentes del gobierno provincial, que precisaron que las actuaciones fueron realizada en conjunto con el destacamento de Cinco Saltos.

El primer hecho ocurrió cerca de las 5.20, cuando el personal detuvo la marcha de una camioneta Toyota Hilux que circulaba desde el Alto Valle hacia el norte de la provincia. Al inspeccionar la caja del vehículo, los efectivos detectaron 12 chivos y 23 corderos , con un peso aproximado de 350 kilos, transportados sin ningún tipo de documentación ni habilitación.

Ante el hallazgo se dio intervención inmediata a Salud Ambiental , que evaluó el riesgo y dispuso el decomiso total y posterior destrucción de los animales. La medida no solo respondió a una infracción administrativa, sino a la necesidad de proteger la salud pública, especialmente en fechas donde aumenta el consumo de carne.

Cortes de vaca y potro

Minutos después, alrededor de las 6.15, el mismo control volvió a marcar un hallazgo preocupante. Otra camioneta Toyota Hilux fue detenida y, nuevamente en la caja del rodado, los agentes encontraron unos 400 kilos de carne vacuna y de potro, transportados sin refrigeración, sin habilitación y sin ningún tipo de control sanitario. El producto estaba destinado al consumo, pero carecía de las condiciones mínimas de seguridad alimentaria.

Una vez más, Salud Ambiental ordenó el decomiso inmediato y la destrucción de la carne, evitando un riesgo directo para quienes podrían haberla comprado o consumido. En ambos procedimientos, las personas involucradas eran mayores de edad, provenientes de localidades del Alto Valle, y quedaron supeditadas a las actuaciones correspondientes.

Carne decomisada Barda 4

"De este modo, en menos de una hora y en un mismo punto estratégico de la provincia, el trabajo coordinado permitió sacar de circulación 750 kilos de carne en condiciones irregulares, reforzando los controles sobre una de las rutas más transitadas de Río Negro", se restaltó oficialmente.

En la misma línea destacaron que estos operativos "reflejan la presencia activa y constante del personal vial, que no solo controla el tránsito, sino que cumple un rol clave en la prevención sanitaria y la seguridad alimentaria, especialmente en épocas sensibles como las fiestas de fin de año".

"Cada control, cada inspección y cada decomiso suma una barrera más para que lo ilegal no avance y para cuidar, de manera concreta, a la comunidad", enfatizaron desde el gobierno.