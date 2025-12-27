Estafa con rifas solidarias de Bomberos en Barda del Medio: condena penal para los tres imputados

La Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos declaró penalmente responsables a los tres imputados, entre ellos un ex integrante de la Comisión Directiva. La estafa representa 59 millones de pesos en la actualidad.

La Justicia de Río Negro declaró penalmente responsables a los tres imputados por el delito de administración fraudulenta de los fondos recaudados por la venta de rifas del cuartel de Bomberos Voluntarios de Barda del Medio . El tribunal dio a conocer este viernes 26 de diciembre el veredicto que condena a un ex integrante de la Comisión Directiva del Cuartel .

El Tribunal encontró a lo tres imputados como responsables del delito , y ahora resta que se conozca la pena en una audiencia de cesura .

La causa investigó el desvío de fondos recaudados del “Gran Bono Contribución” destinados a la compra de una autobomba usada en Holanda durante el 2021. La investigación estima que los acusados se apropiaron de forma ilegítima de al menos $3.021.481 , una cifra que actualizada ronda los 59 millones de pesos .

El Tribunal consideró acreditada la maniobra fraudulenta y la participación de los tres acusados en el manejo irregular del dinero. Según se expuso durante el proceso judicial, los hechos tuvieron lugar entre marzo y septiembre de 2021. La iniciativa consistía en cartones con diez troqueles, con un valor total de $10.000 que se abonaba en cuotas mensuales de $1000.

En total se imprimieron 2.500 cartones, de los cuales se vendieron 1.778. De acuerdo con el análisis de la Fiscalía, esa comercialización permitió recaudar al menos $8.317.000, aunque una parte significativa de ese monto nunca ingresó a las cuentas del cuartel.

Los fondos tenían como objetivo principal la compra de una autobomba usada en Holanda, además de la adquisición de insumos, herramientas y materiales necesarios para el funcionamiento de la institución. Sin embargo, el vehículo nunca fue adquirido y el destino de una parte del dinero sigue siendo una incógnita.

Con el veredicto de responsabilidad penal ya definido, el proceso continuará con una audiencia de cesura en la que se debatirá la pena que deberá cumplir cada uno de los condenados, en una causa que causó conmoción en la comunidad de Barda del Medio.

Cómo fue el juicio

Durante los alegatos de clausura, el fiscal sostuvo que a lo largo del juicio quedó demostrada la participación de los tres acusados, aunque con distintos grados de intervención. Señaló que dos de ellos asumieron el control total de la rifa y de la recaudación, lo que ejecutó materialmente la maniobra que permitió el desvío de fondos.

“A dos de los imputados se les rendía el dinero de las cobradoras y gran parte de los bomberos, aunque los testigos señalaron más a uno. Ambos obtuvieron un lucro indebido” explicó el fiscal.

“Beneficiándose con el dinero rendido ya que no lo depositaron en el banco, no lo registraron ni entregaron los recibos correspondientes, con el objetivo de que se evitara saber cuánto dinero había sido recaudado” agregó.

Los imputados no emitían recibos a los compradores para evitar definir números delos bonos vendidos, maniobra que se complementó con la desviación de los fondos, al no depositarlos en ninguna entidad bancaria.

Uno de los imputados presidió la Comisión Directiva del Cuartel

Uno de los imputados, quien presidía la Comisión Directiva del Cuartel de Bomberos, quedó demostrada su responsabilidad porque tuvo la administración de la rifa en un primer momento y delegó su manejo. Además, pese a las sospechas internas, continuó vendiendo y cobrando rifas, lo que también le permitió obtener un beneficio económico indebido.

En ese marco, el fiscal definió el delito con una coautoría mixta, por acción y por omisión, al señalar que el entonces presidente tenía el deber de impedir que se obtuviera un lucro indebido. Sin embargo, no lo hizo y perjudicó los intereses confiados y la solidaridad dirigida a la noble actividad de los bomberos.

Los dos defensores públicos y el abogado particular solicitaron la absolución indicando que no se logró probar la participación en los hechos. Uno de los defensores públicos, que ejerció la defensa del ex integrante de cuartel de Bomberos, indicó que existió una toma ilegítima de poder de la administración para llevar adelante la defraudación.