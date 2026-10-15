Conflicto salarial en OCA: trabajadores iniciaron una retención de servicios en Cipolletti

Los empleados reclaman salarios adeudados y aumentos de convenio. La protesta afecta la atención al público y el reparto de encomiendas.

Los trabajadores de OCA mantienen una retención de servicio en la sucursal de Cipolletti toda la provincia.

Los trabajadores de la empresa de correo OCA iniciaron este jueves una retención de servicios en la sucursal de Cipolletti , en reclamo por el incumplimiento en el pago de salarios y aumentos establecidos por convenio. La medida de fuerza afecta la atención presencial al público y el reparto de encomiendas , mientras crece la preocupación por la situación laboral de los empleados.

La protesta comenzó durante las primeras horas de la mañana, cuando los empleados decidieron suspender sus tareas habituales y concentrarse frente al establecimiento de calle 25 de Mayo. Con bombos, carteles y el acompañamiento del Sindicato de Camioneros , reclamaron una respuesta urgente de la empresa ante las deudas salariales acumuladas.

El conflicto no se limita únicamente a la ciudad, sino que también involucra a trabajadores de otras dependencias de Río Negro y Neuquén. Los empleados advirtieron que mantendrán la medida hasta obtener una solución concreta que permita regularizar sus haberes.

Estefania Petrella

Sin atención al público ni reparto de encomiendas en Cipolletti

La retención de servicios en OCA provocó la interrupción de las actividades habituales de la sucursal cipoleña. Durante la jornada no se realiza atención presencial ni distribución de paquetes, una situación que afecta directamente a los usuarios que necesitan enviar o recibir encomiendas.

Los trabajadores permanecen frente a las instalaciones de la empresa para visibilizar el reclamo salarial. La protesta se desarrolla con la presencia de representantes gremiales, quienes acompañan las gestiones para exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes.

En diálogo con LM Cipolletti, Juan Muñoz, trabajador de la sucursal, explicó que la decisión de suspender las tareas responde a la falta de respuestas frente a los incumplimientos salariales y que buscan alcanzar una solución mediante el diálogo.

“Estamos acá haciendo retención de servicio por falta de pago. Está abocada a esto toda la gente de Río Negro y Neuquén para tratar de solucionar el tema salarial”, expresó Muñoz durante la manifestación frente al establecimiento.

El empleado explicó que los trabajadores buscan resolver el conflicto mediante conversaciones con los responsables de la empresa. También destacó el acompañamiento del Sindicato de Camioneros, que participa de las gestiones y respalda la medida de fuerza.

“Estaremos hasta que se solucione el problema y, si no, seguiremos con la medida de fuerza”, advirtió Muñoz, quien dejó en claro que la continuidad de la protesta dependerá de las respuestas que reciban.

Estefania Petrella

OCA adeuda los salarios de septiembre y aumentos de convenio

Por su parte, Gustavo Sol, secretario general del Sindicato de Camioneros, confirmó a LM Cipolletti que el conflicto involucra a aproximadamente 100 trabajadores de la empresa en toda la provincia de Río Negro, quienes atraviesan una situación de incertidumbre económica.

“Estamos realizando retención de servicios por falta de pago a los trabajadores. Son 100 trabajadores en toda la provincia. Se debe el sueldo de septiembre y aumentos de convenio”, manifestó el dirigente sindical sobre los motivos del reclamo.

Sol también advirtió que las dificultades podrían extenderse durante octubre, debido a que los empleados no cuentan con garantías de que recibirán los haberes correspondientes al mes en curso. Hasta el momento, solamente percibieron un adelanto salarial.

“Y este mes en curso tampoco van a tener la plata. Solo les dieron un adelanto”, sostuvo el referente gremial, quien planteó la preocupación de los trabajadores ante la posibilidad de que continúen acumulándose las obligaciones pendientes.

La situación genera especial preocupación entre los empleados, debido a que los salarios representan el principal ingreso económico de numerosas familias. La falta de pago correspondiente a septiembre se suma a los incrementos convencionales que, según el gremio, tampoco fueron abonados.