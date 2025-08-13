Fuerte bloqueo de camioneros en Vaca Muerta: "El paro es por tiempo indeterminado"

Con presencia de Gendarmería, el Sindicato de Camioneros bloquea desde esta mañana el ingreso a yacimientos de Vaca Muerta por deuda a trabajadores de NRG.

Desde la madrugada de este miércoles, el Sindicato de Camioneros de Río Negro y Neuquén realiza un paro total con bloqueo de accesos en Vaca Muerta , en reclamo por una millonaria deuda salarial con choferes que prestaban servicios para la empresa NRG, proveedora de arena para el fracking. Los ingresos a los yacimientos operados por Tecpetrol, Total, Shell y Phoenix permanecen cerrados .

“ El paro es indeterminado. Estamos parando los ingresos a Tecpetrol y Total hasta que no aparezca la plata que se le debe a los trabajadores”, afirmó Gustavo Sol , secretario general de camioneros, en diálogo con LM Cipolletti .

La protesta se desarrolla con la instalación de gazebos, banderas y presencia activa de trabajadores en las rutas que conducen a los principales puntos de extracción . Camionetas, camiones de carga y transporte de personal permanecen varados, sin poder ingresar a las locaciones. Gendarmería Nacional se encuentra en el lugar monitoreando la situación .

Paro de camioneros en Vaca Muerta

La deuda y el reclamo de Camioneros

El conflicto tiene su origen en la crisis financiera de la firma NRG Argentina, que inició una serie de despidos masivos en su planta de Allen durante mayo y junio. Según denunciaron los trabajadores, la empresa “desapareció” sin saldar las obligaciones pendientes. Sol indicó que el monto adeudado asciende a $15 millones por trabajador, incluyendo salarios de junio y julio, más el aguinaldo.

“La plata que ofrecieron las empresas es irrisoria. Ya sabemos que NRG no se va a hacer cargo, pero las operadoras tampoco quieren asumir su responsabilidad. Son empresas que los contrataron, que se beneficiaron con su trabajo, y hoy los dejan tirados”, remarcó el dirigente sindical.

En ese sentido, denunció que las compañías involucradas, Tecpetrol, Shell, Total y Phoenix, están eludiendo la Ley de Contrato de Trabajo que establece responsabilidad solidaria entre las contratistas y las subcontratistas. “Evidentemente hay un arreglo político de por medio para que esto no se cumpla”, agregó.

paro camioneros vaca muerta (1)

Otra denuncia apunta al reemplazo del servicio local por arena traída desde Entre Ríos, que según las empresas “resulta más barata”. Esta medida habría dejado sin trabajo a cerca de 160 choferes en Río Negro y una cantidad similar en Neuquén. “Hay familias que no tienen un plato de comida desde hace meses”, expresó el dirigente.

Además, manifestó que los trabajadores que provienen de esa provincia, se encuentran con sueldo por debajo de lo que debería pagar el sector petrolero, incluso con 30 días arriba del camión.

Futuro incierto para los camioneros

La situación se agrava ante la falta de respuestas concretas por parte del Ministerio de Trabajo, que, según el gremio, solo se limitó a ejercer presión sin resultados tras el fracaso de las instancias de conciliación. En ese contexto, la situación para el personal afectado tiene futuro incierto.

Mientras tanto, el paro continúa sin una hora prevista de finalización. La protesta, que impacta directamente en la logística de Vaca Muerta, podría extenderse si no se llega a un acuerdo en los próximos días. “Los trabajadores ya no tienen más tiempo para esperar. Necesitan cobrar ya”, concluyó Sol.