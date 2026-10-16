Este viernes 16, a las 21, la obra escrita por el emergentólogo Diego Martínez se presenta en La Caja Mágica de Cipolletti.

"Yo & Yo": la comedia que cuestiona el compromiso... con uno mismo

¿Qué pasaría si alguien decidiera casarse consigo mismo? Esa es la disparatada premisa de “Yo & Yo” , una comedia que promete risas a carcajadas y, al mismo tiempo, una invitación a reflexionar sobre la libertad. La obra se presentará este viernes 16 a las 21 en La Caja Mágica de Cipolletti .

La historia sigue a Mario Solari, quien toma la decisión más audaz de su vida: ir al Registro Civil para casarse consigo mismo. Allí se topa con una jueza descolocada, atrapada entre la rigidez de la ley y sus propias ambiciones políticas, que intenta explicarle que eso no se puede. Pero Mario no se rinde: armado con un arsenal de disparatados argumentos y con la ayuda y la audacia de sus dos mejores amigos, buscará cumplir su gran sueño. Todo, aseguran, es posible, con un giro más que inesperado.

El autor de la obra es Diego Martínez , médico emergentólogo, que además integra el elenco. Esta es la segunda pieza que el grupo pone en escena, luego de “Un milisegundo”. La dirección está a cargo de Catalina Gedaminska .

Junto a Martínez actúan Claudia Soler, Evangelina Zingoni y Andrés Gallardo, quien también es médico.

Elegirse también es válido

Consultados sobre el sentido de la propuesta, desde el grupo consideran muy acertado poner el foco en lo que atraviesa la sociedad actual: no todo es individualismo ni todo es demanda, pero también es lícito elegirse.

La obra llega a Cipolletti con la expectativa de repetir la buena respuesta del público.

Las entradas pueden adquirirse en la página oficial de La Caja Mágica o Teatro o en la boletería del teatro de 17 a 21. Desde la institución, aclaran que los descuentos y las promociones vigentes son en efectivo.

Anahí Cárdena

La Feria Semilla a la Feria del Libro "Abrí tu mente"

La ciudad de Cipolletti celebra 123° años con distintas actividades en varios puntos de la cuidad. Por este motivo, desde el viernes 16 de octubre, se desarrollará la Feria Semilla, una propuesta gastronómica que tiene: reparaciones tradicionales, cocina de autor, sabores al fuego, cervezas artesanales y distintas especialidades en un gran paseo que se puede recorrer entre productores y emprendedores. En paralelo, el Complejo Cultural Cipolletti continúa con charlas, disertaciones, presentaciones y cine para toda la familia.

"Zootopia", "9 Reinas" y " La historia sin fin" serán parte de la agenda de cine en la Feria del Libro

En el marco de las actividades que se desarrollan en la Feria del Libro de la ciudad, en la Sala de Cine Lorenzo Kelly del Complejo Cultural Cipolletti (CCC), se podrá disfrutar de una programación para todos los gustos: animación, dramas, comedias, clásicos y cine con música en vivo.

Las entradas son libres y gratuitas, deben ser retiradas con anticipación de manera presencial en la boletería del CCC Fernández Oro 57. Horarios de boletería: martes a viernes: de 11 a 21. Sábados, domingos y lunes feriado: de 15 a 21 (se entregan hasta 2 entradas por persona, presentando el DNI. Sujeto a la capacidad de la sala).

Entre las funciones que se proyectarán se encuentran los siguientes clásicos del cine:

Viernes 16/10

-18 a 20: "WALL E" TODO PÚBLICO

-20 a 21.30: Documental: "Armando la historia. Mujeres canábicas del sur"

Sábado 17/10

-18 a 20: "ZOOTOPIA"

-20- 22: "9 REINAS"

Domingo 18/10

18 a 20: "LA HISTORIA SIN FIN"

Hasta el 18 de octubre, bajo el lema «Abrí tu mente” , la Feria tendrá abiertas sus puertas. El cronograma de actividades y la agenda completa de propuestas se puede consultar a través de la página web de la Municipalidad en www.cipolletti.gob.ar, o a través de las redes sociales de la Dirección General de Cultura.