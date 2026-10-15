Tras las lluvias, el Municipio despliega cuadrillas y camiones para reparar calles y retirar agua acumulada en distintos sectores de Cipolletti.

Bacheo y desagote en Cipolletti: qué calles y barrios están alcanzados por los trabajos.

El Municipio de Cipolletti intensificó los trabajos de mantenimiento vial tras las lluvias de los últimos días, con tareas de bacheo, reparación de calles y extracción de agua acumulada en distintos puntos de la ciudad.

El operativo se desarrolla este jueves 15 de octubre con personal y maquinaria de Obras Públicas distribuidos en varios sectores. El objetivo es mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial, especialmente en las zonas que requieren intervenciones luego de las precipitaciones.

Las cuadrillas municipales realizarán reparaciones en tres puntos de la ciudad:

Mengelle y Arenales.

Sáenz Peña e Yrigoyen.

Los Álamos y Don Bosco.

Además, se llevarán adelante tareas de mantenimiento vial en los sectores de Las Calandrias, Arenales y Esquiú, Rotary Internacional, Fray Santa María de Oro y Cuatro Esquinas.

Los barrios donde trabajarán los camiones de desagote

El operativo también contempla la extracción de agua acumulada en distintos barrios, mediante camiones que recorrerán las zonas afectadas.

Los trabajos se concentrarán en:

2 y 10 de Febrero.

Juventud y Desarrollo.

Obrero A y B.

Las tareas buscan facilitar el drenaje y mejorar las condiciones de circulación en los sectores donde persiste la acumulación de agua.

Piden circular con precaución

Los trabajos se realizan de manera simultánea para agilizar las intervenciones y responder a las necesidades de los vecinos.

Desde el Municipio solicitaron a conductores y peatones transitar con precaución en las zonas intervenidas y respetar la señalización preventiva mientras avanzan las tareas.

La limpieza de un desagüe de Cipolletti reveló una acumulación de residuos inesperada

El Municipio de Cipolletti avanza con la limpieza del ex Canal Roca, donde encontraron una importante acumulación de residuos que dificulta el mantenimiento del desagüe pluvial. Las tareas buscan despejar el sector para permitir el ingreso de maquinaria y mejorar el escurrimiento del agua.

El operativo comenzó a desarrollarse por etapas y el martes 13 de octubre se puso en marcha la tercera fase, en el tramo comprendido entre las calles Paso de los Libres y Maipú.

Los trabajos incluyen la extracción de residuos acumulados en el agua, entre ellos chapas, restos de heladeras, ramas y maleza. Debido a las características de la zona urbana, parte de la limpieza se realiza de manera manual desde una balsa, con operarios que ingresan al desagüe para retirar los desperdicios.

El plan contempla seis etapas y abarca un total de 440 metros lineales, desde calle J. Salto hasta Los Manzanos.

También despejan las márgenes para el ingreso de máquinas

Además de retirar la basura, las cuadrillas trabajan sobre los taludes y las márgenes del desagüe para facilitar la circulación de los equipos que deberán realizar el mantenimiento posterior.

Las tareas incluyen la extracción de árboles y malezas, con el objetivo de habilitar el acceso de palas cargadoras, tractores y camiones del Consorcio de Riego.