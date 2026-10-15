Falleció el hombre que sufrió graves heridas en el incendio en el que murió su hija y un amigo

La víctima tenía quemaduras en el 70% de su cuerpo y estaba internada en el hospital de General Roca. Sentido mensaje de la escuela a la que asistía la chiquita.

La chacra de Cervantes donde murieron una nena de 6 años y un joven de 22, producto de un incendio. Horas después falleció el papá de la menor.

Murió el hombre que sufrió graves heridas en el incendio de la camioneta registrado en una chacra de Cervantes , en el que fallecieron su hija de 6 años y un amigo de 22.

Rosario Fernández Cayo había resultado con quemaduras en el 70% de su cuerpo y estaba internado en el hospital Francisco López Lima de General Roca, donde se produjo el deceso durante la madrugada de este jueves, confirmaron fuentes judiciales.

El trágico siniestro se produjo el miércoles por la madrugada cuando Fernández Cayo, su pequeña hija y Santos Morales Janco se encontraban dentro de una camioneta Renault Oroch en una parcela ubicada en la zona conocida como Colonia Fátima, a pocos metros de la Ruta Nacional 22.

Una de las hipótesis que se analiza señala que las tres personas se encontraban en el interior de una camioneta Renault Oroch, la que habría registrado un desperfecto eléctrico que produjo una fuerte explosión, para inmediatamente después prenderse fuego. Se trata de una presunción que aún debe ser corroborada por las pericias efectuadas por Bomberos y personal del Gabinete de Criminalística.

La joven fue trasladada de urgencia al hospital de Roca, donde llegó sin signos vitales. Archivo

Explosión e incendio

Un vecino que reside en una casa ubicada en el mismo predio rural escuchó el estallido al salir se encontró con el rodado envuelto en llamas. El hombre pudo ayudar a salir a Fernández Cayo, pero nada pudo hacer con las otras víctimas por la ferocidad del fuego.

Todo indica que quedaron atrapadas en el interior del habitáculo. La menor estaba en el asiento de atrás, mientras que el muchacho de 22 años, amigo del padre, se encontraba en el asiento del acompañante.

De acuerdo con los datos aportados por familiares, Fernández Cayo había salido de su domicilio alrededor de las 22 del martes acompañado por su hija.

El incendio fue reportado alrededor de las 4.30. Efectivos de la Comisaría 22 y Bomberos Voluntarios acudieron a la chacra y encontraron los dos cuerpos completamente calcinados cuando lograron extinguir las llamas.

Dolor en la escuela a la que asistía la pequeña víctima

Un sentido mensajes difundió la Escuela Primaria 31 de General Roca, donde asistió la pequeña víctima del incendio. Expresa su "profundo dolor y consternación ante la trágica noticia ocurrida en Cervantes".

"Con inmenso pesar informamos que una de las personas fallecidas era estudiante de nuestra institución por lo que esta pérdida nos atraviesa de manera muy especial como comunidad. Acompañamos con respeto y solidaridad a la familia en este difícil momento haciendo llegar nuestras sinceras condolencias y nuestro abrazo fraterno ante tan irreparable pérdida", comunicaron las autoridades escolares.