Personal policial confirmó la identidad del hombre de 22 años que falleció junto a una nena de 6 en una chacra de Colonia Fátima. El padre de la menor se encuentra en terapia intensiva.

Se conocieron las identidades de las dos víctimas fatales tras el incendio de una camioneta

Enorme conmoción por el incendio de una camioneta registrado durante la madrugada de este miércoles en una chacra de la localidad de Cervantes, en el que murieron una nena de 6 años y un joven de 22, mientras que el padre de la menor se encuentra en internado en el hospital de General Roca con el 70% de su cuerpo quemado.

Desde el Ministerio Público Fiscal se informó que el caso es investigado por la de turno, Jessica González , quien estuvo trabajando en el lugar acompañada por efectivos policiales.

Tras un arduo trabajo, la Policia de Río Negro confirmó que las víctimas son: Santos Morales Janco, de 22 años, y una niña de 6 años de apellido Fernández , hija de Rosario Fernández Cayo , de 30 años, quien es el único sobreviviente por estas horas.

Un importante operativo con la participación de distintas unidades policiales y funcionarios judiciales se realiza en la chacra de Cervantes, donde ocurrió la tragedia. anroca.com.ar

Explosión e incendio

Si bien aún no hay nada confirmado sobre las causas del incidente fatal, una de las hipótesis que se baraja señala que las tres personas se encontraban en el interior de una camioneta Renault Oroch, la que habría registrado un desperfecto eléctrico que produjo una fuerte explosión, para inmediatamente después prenderse fuego.

Un vecino que reside en una vivienda del mismo predio rural escuchó el estallido y salió a ver qué sucedía. Al advertir la camioneta incendiada corrió para ayudar y logró sacar al conductor, que es el papá de la niña y propietario del rodado.

Todo indica que las dos víctimas quedaron atrapadas en el interior del habitáculo envuelto en llamas. La menor estaba en el asiento de atrás, mientras que el muchacho de 22 años, amigo del padre, se encontraba en el asiento del acompañante.

Lo último que se supo de las víctimas

De acuerdo con los datos aportados por familiares, Fernández Cayo había salido de su domicilio alrededor de las 22 del martes acompañado por su hija.

El incendio fue reportado alrededor de las 4.30. Efectivos de la Comisaría 22 y Bomberos Voluntarios acudieron a la chacra y encontraron los dos cuerpos cuando lograron extinguir las llamas.

El hombre herido de un piedrazo en la cabeza se encontraba internado en el hospital de General Roca. El agresor no había sido atrapado. Archivo

Qué se sabe del único sobreviviente

El parte médico realizado por el Hospital Dr. Francisco López Lima de General Roca confirmó que Rosario Fernández Cayo permanece en terapia intensiva y que ya recibió la atención médica necesaria para sanitizar sus heridas y, posteriormente, evitar intervenciones quirúrgicas. Asimismo, se confirmó que tiene asistencia respiratoria mecánica (ARM) en el contexto de un shock refractario ya que tiene más del 50% de su cuerpo quemado.