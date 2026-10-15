Tres imputados por la violenta usurpación de un terreno en el barrio Bella Vista: Uno quedó preso

Son hombres oriundos de la provincia de Tucumán. Dos quedan libres y no podrán acercarse a menos de 500 metros del barrio. El otro tiene antecedentes y quedó en preventiva.

El terreno donde se produjeron los violentos incidentes a raiz de un intento de usurpación. Tres hombres fueron acusados, y uno de ellos quedó detenido. Los tres son de Tucumán.

La fiscalía formuló cargos contra tres hombres oriundos de la provincia de Tucumán por la violenta usurpación de un terreno del barrio Bella Vista , ubicado en la zona de Costa Norte de Cipolletti . En el ataque, que habrían perpetrado con hierros y machetes, la dueña del inmueble que cursa un embarazo, resultó herida.

Los tres sujetos fueron imputados por los delitos de "usurpación en concurso real con lesiones y amenazas". Uno de ellos quedó detenido en prisión preventiva.

Según relató el fiscal Diego Vázquez , el hecho ocurrió durante la mañana del último martes 13 de octubre, cerca de las 07:15, cuando los tres acusados ingresaron de forma ilegítima al lote perteneciente a la víctima. Para lograr el ingreso, rompieron las cerraduras de una puerta, un portón y parte del paredón perimetral, colocando posteriormente cadenas y candados para consolidar la toma del terreno.

Poco después, la propietaria se presentó en el lugar junto a su hijo con la intención de recuperar el inmueble. Sin embargo los imputados reaccionaron de manera agresiva, profiriendo amenazas e intimidaciones que generaron un serio temor en las víctimas, para luego atacarlos físicamente con piedras y ladrillos.

Como consecuencia de la agresión, la mujer sufrió lesiones en la muñeca y su hijo resultó herido en la espalda. Personal policial de la Comisaría Cuarta acudió al lugar para contener la situación, solicitar asistencia médica de emergencia y aprehender a los agresores.

Un boleto de compraventa entre las pruebas

El Ministerio Público Fiscal fundamentó la imputación en la denuncia y testimonios de las víctimas y testigos presenciales, el boleto de compraventa que acredita la titularidad de la propiedad, los informes del médico policial que constató las heridas y las pericias realizadas por el Gabinete Criminalístico.

Además solicitó la prisión preventiva hasta fin de año para uno de los acusados ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación. Destacó que tiene antecedentes penales computables. Se trata de César Rubén Fernández, de alrededor de 50 años de edad, quien en 2021 cumplió una condena de 16 años de prisión en su provincia de origén por un caso de "robo agrabado seguido de muerte".

En cuanto a los dos restantes, el fiscal solicitó presentaciones periódicas en una comisaría y una prohibición de acercamiento al barrio Bella Vista a no menos de 500 metros.

El defensor oficial Horacio Briges Doyhenard, quien asistió técnicamente a los tres imputados, no presentó objeciones a la formulación de cargos ni a las medidas cautelares propuestas. Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Amorina Sánchez Merlo dio por formulados los cargos y habilitó la etapa penal preparatoria por el plazo de cuatro meses. Además, dispuso las medidas cautelares tal como lo solicitó el fiscal.

Cómo fue la invasión

La Policía informó que debieron desplegar un intenso operativo en el inmueble situado sobre la calle San Antonio, dado que se había desatado un altercado que se tornaba cada vez más violento. Efectivos de la Comisaría 4° llegaron al lugar y encontraron a cuatro adultos y un adolescente de 16 años en una situación de tensión con la dueña del predio y sus familiares.

Varios de los involucrados portaban machetes y hierros con los que los amenazaban. La situación se agravó con la llegada de tres hombres a bordo de una camioneta Jeep azul, en cuyo contexto se produjo una pelea que obligó a convocar refuerzos policiales.

Los efectivos intervinieron para dispersar a los involucrados y controlar la situación. Durante el procedimiento, una mujer de 38 años fue reducida después de atacar con un machete. La mujer manifestó estar embarazada y presentaba un corte de aproximadamente tres centímetros en la frente. La Fiscalía dispuso su detención por los hechos investigados, aunque posteriormente fue liberada debido a su estado de gestación.

Un hombre de Campo Grande quedó en prisión preventiva por agredir a su pareja, a quien amenazó con quemarla con nafta. Archivo

Mientras se desarrollaban las diligencias, el Gabinete de Criminalística inspeccionó una mochila perteneciente a uno de los involucrados y encontró 19 cartuchos de escopeta: 16 calibre 12/70 y otros tres cartuchos sueltos. También se secuestraron dinero y documentación.

El hallazgo de las municiones derivó en una imputación adicional para el dueño de la mochila, por una presunta infracción al artículo 189 bis del Código Penal. En paralelo, el fiscal de turno dispuso la detención de los hombres y de la mujer por los hechos investigados como usurpación en flagrancia y lesiones, con la posterior liberación de esta última.

Finalmente, el terreno fue restituido a su propietaria, mientras que el adolescente de 16 años quedó a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF).