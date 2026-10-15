Los trabajos avanzan en el ex Canal Roca para mejorar el drenaje del agua. El operativo incluye limpieza manual y despeje de malezas en seis etapas.

La limpieza de un desagüe de Cipolletti reveló una acumulación de residuos inesperada. Fotos: Gentileza.

El Municipio de Cipolletti avanza con la limpieza del ex Canal Roca , donde encontraron una importante acumulación de residuos que dificulta el mantenimiento del desagüe pluvial . Las tareas buscan despejar el sector para permitir el ingreso de maquinaria y mejorar el escurrimiento del agua.

El operativo comenzó a desarrollarse por etapas y el martes 13 de octubre se puso en marcha la tercera fase, en el tramo comprendido entre las calles Paso de los Libres y Maipú.

Los trabajos incluyen la extracción de residuos acumulados en el agua, entre ellos chapas, restos de heladeras, ramas y maleza. Debido a las características de la zona urbana, parte de la limpieza se realiza de manera manual desde una balsa , con operarios que ingresan al desagüe para retirar los desperdicios.

El plan contempla seis etapas y abarca un total de 440 metros lineales, desde calle J. Salto hasta Los Manzanos.

También despejan las márgenes para el ingreso de máquinas

Además de retirar la basura, las cuadrillas trabajan sobre los taludes y las márgenes del desagüe para facilitar la circulación de los equipos que deberán realizar el mantenimiento posterior.

Las tareas incluyen la extracción de árboles y malezas, con el objetivo de habilitar el acceso de palas cargadoras, tractores y camiones del Consorcio de Riego.

Qué buscan mejorar con la limpieza del ex Canal Roca

La intervención apunta a optimizar el funcionamiento del sistema pluvial y favorecer el escurrimiento del agua, además de facilitar las tareas de mantenimiento de la infraestructura hídrica de la ciudad.

Los vecinos pueden consultar más información sobre los trabajos en el sitio oficial del Municipio.

Cipo Limpia vuelve a cinco barrios de Cipolletti: qué basura se puede sacar y cuándo pasa

El operativo Cipo Limpia vuelve esta semana a Cipolletti con un nuevo recorrido por cinco barrios de la ciudad. Durante tres días, el programa municipal gratuito permitirá a los vecinos deshacerse de residuos voluminosos acumulados en sus casas y patios.

La recolección se realizará del jueves 15 al sábado 17 de octubre y alcanzará a los barrios Los Olmos, Los Sauces, La Ribera, Bicentenario y Auca Liwen.

La iniciativa busca reducir los microbasurales, mejorar la limpieza de los espacios públicos y promover el cuidado del ambiente.

El municipio estableció un cronograma de tres jornadas para que los vecinos puedan sacar los residuos de gran tamaño antes del paso de los equipos de recolección.

Jueves 15 de octubre: de 8 a 14.

Viernes 16 de octubre: de 8 a 16.

Sábado 17 de octubre: de 8 a 12.

El operativo estará a cargo del personal de Servicios Públicos, que recorrerá los sectores incluidos en esta edición del programa.

El servicio está destinado a la recolección de elementos voluminosos que suelen acumularse en viviendas, patios y terrenos. Entre los residuos permitidos se encuentran:

Electrodomésticos grandes, como termotanques, cocinas y calefactores.

Muebles.

Ramas.

Escombros.

Hierros y chapas.

Los residuos deben colocarse sobre la vereda, sin bloquear el paso de los peatones, para facilitar el trabajo del personal municipal.