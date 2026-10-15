Por qué clausuraron una chacarita de compra-venta de metales en Cipolletti

La denuncia de los vecinos, clave para los operativos de control que desplegó el Municipio para desarticular un circuito ilegal. "Pasa cerca de las comisarías".

La situación irregular que derivó en la clausura fue denunciada por los propios vecinos de distintos sectores de Cipolletti.

El reiterado robo de cables del alumbrado público generó una fuerte alarma entre los vecinos de distintos sectores de Cipolletti , quienes advirtieron que los hechos se repiten de manera constante, incluso a pocos metros de las comisarías locales . Ante esta situación, el Municipio desplegó intensos operativos de control sobre la compra y venta de metales no ferrosos para desarticular el circuito ilegal.

Fuentes oficiales informaron que durante las últimas horas inspectores del área de Comercio de la Municipalidad fiscalizaron un total de cinco chacaritas en la ciudad. Como resultado, se procedió a la clausura de un establecimiento ubicado sobre la calle Los Caranchos , en el barrio 4 de Agosto . El local no contaba con la habilitación comercial correspondiente para el rubro e incumplía la ley provincial que exige el empadronamiento obligatorio para el acopio y comercialización de este tipo de materiales.

A la par de las inspecciones municipales, las denuncias por los sistemáticos hurtos ya fueron presentadas formalmente ante la Justicia . Los propios frentistas aportaron material clave para la causa, incluyendo fotografías y registros en video que documentan el modus operandi de los delincuentes.

Fuentes ligadas a la investigación confirmaron que las actuaciones están en pleno desarrollo y que ya se encontrarían identificadas las personas que recorren las calles de los barrios sustrayendo el cableado para su posterior reventa en el mercado negro.

Mantendrán las inspecciones y piden colaboración vecinal

Desde el Municipio remarcaron que los controles sobre los comercios dedicados a los metales no ferrosos van a continuar de forma estricta en todo el ejido urbano para frenar la demanda que impulsa estos delitos.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para actuar con rapidez: ante cualquier robo en curso o presencia de personas sospechosas manipulando postes de alumbrado, se solicita a los vecinos comunicarse de inmediato a la línea 911 o dirigirse a la unidad policial más cercana.