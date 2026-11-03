El proyecto ya inicio el proceso legislativo en el Concejo Deliberante de Cipolletti.

Buscan crear un régimen municipal de prevención y salud en torneos deportivos: las claves del proyecto.

La concejal por "Cambia Cipolletti", Ana Maria Napoli presentó un proyecto en el Concejo Deliberante de Cipolletti para crear un "Régimen Municipal de Prevención, Seguridad y Protección de la Salud en Eventos Deportivos" , destinado a establecer condiciones mínimas de seguridad, prevención de riesgos, asistencia sanitaria y organización en eventos deportivos dentro de la ciudad de Cipolletti.

La iniciativa nace frente a los reiterados accidentes , fallecimientos y episodios de descompensación cardíaca registrados en los torneos de fútbol —hechos que encendieron las alarmas y abrieron el debate sobre la infraestructura y la salud en el deporte regional.

Entre los principales fundamentos se apunta a la prevención de accidentes, lesiones, situaciones de violencia y emergencias . Por eso, apuntan a establecer condiciones mínimas de seguridad para las instalaciones y los espacios destinados a competencias deportivas. Asimismo, plantea la realización de controles médicos preventivos adecuados a la disciplina y categoría de los participantes.

A quiénes incluye:

Las obligaciones alcanzan a ligas y torneos de fútbol amateur, federado, recreativo, infantil, juvenil y de veteranos; así como a campeonatos organizados por clubes, asociaciones, ligas independientes y entidades deportivas. Además, incluye a las actividades programadas en establecimientos municipales o espacios públicos.

La reglamentación podrá establecer requisitos diferenciados según la disciplina, cantidad estimada de asistentes, categoría de los participantes, características del predio y nivel de riesgo.

Sobre la autorización y las responsabilidades

Napoli detalló la serie de items que apuntan a garantizar la seguridad de los eventos que surgen en la ciudad entre los que se menciona:

Identificación del organizador y del responsable del predio.

Lugar, fecha, horario y disciplina deportiva.

Cantidad estimada de participantes y espectadores sumado a la constancia de habilitación o autorización de uso del establecimiento, cuando corresponda.

Cobertura de seguros, plan de asistencia sanitaria y emergencias.

Acreditación de los controles de salud y demás requisitos deportivos que correspondan.

Sobre quienes comanden las instancias deportivas

El organizador deberá: cumplir y hacer cumplir las medidas de prevención y seguridad aplicables. En este sentido, las entidades participantes deberán colaborar con el cumplimiento de las medidas de seguridad. Respecto del estado de las instalaciones, se destaca la importancia del mantenimiento de arcos, aros, postes y todo otro elemento deportivo que requiera sujeción, para prevenir accidentes y resguardar la integridad física de las personas que hagan uso de dichos elementos. El organizador deberá asegurar que todo el equipamiento e infraestructura cumplan con condiciones optimas.

Prevención y asistencia sanitaria

Los organizadores y las entidades deportivas deberán exigir, antes de la participación en competencias organizadas, la acreditación de aptitud física mediante certificado emitido por un profesional habilitado, conforme a la edad, la disciplina, la intensidad de la actividad y las normas sanitarias aplicables. La reglamentación determinará la vigencia del certificado, sus requisitos mínimos y los mecanismos de acreditación, contemplando las particularidades de las categorías infantiles, juveniles, adultas y de veteranos.

La autoridad de aplicación podrá promover programas de prevención y evaluación cardiovascular en coordinación con los organismos de salud competentes. En cuanto a la atención de emergencias trascendió el proyecto ortifinal deberá contar con un procedimiento de respuesta ante emergencias médicas que contemple, como mínimo:

Identificación del servicio de emergencia al que recurrir.

Medios de comunicación disponibles durante la competencia.

Designación de un responsable para activar el procedimiento.

Accesibilidad para el ingreso y egreso de ambulancias cuando corresponda.

Disponibilidad de botiquín de primeros auxilios adecuado a la actividad.

Según el riesgo del evento, deberá contar con desfibrilador (DEA) y personal capacitado en técnicas de reanimación cardiopulmonar (RCP). En los eventos clasificados como de riesgo medio o alto, la autoridad de aplicación podrá exigir personal sanitario, ambulancia u otros recursos específicos.

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Suspensión por riesgo sanitario

Ante una emergencia médica, condiciones ambientales peligrosas o cualquier circunstancia que comprometa gravemente la salud de los participantes o del público, el organizador podrá disponer la interrupción preventiva del evento, sin perjuicio de las decisiones que adopten las autoridades competentes.

En cuanto a las condiciones de los predios y seguridad en eventos deportivos

Predio e instalaciones: Los establecimientos deben cumplir con las habilitaciones correspondientes y normas vigentes de seguridad edilicia, instalaciones eléctricas, prevención de incendios, higiene, sanitarios y accesibilidad.

Capacidad y circulación: Es obligatorio respetar el aforo autorizado y mantener despejados los accesos, salidas de emergencia, pasillos y vías de circulación en todo momento.

Separación de sectores: Si el evento lo requiere, se deben delimitar claramente las zonas para jugadores, planteles técnicos, árbitros, espectadores y personal de organización, garantizando un tránsito seguro y evitando ingresos no autorizados al campo de juego.

Prevención de la violencia: Se deben aplicar medidas para evitar agresiones, amenazas, discriminación e invasiones de campo. Cuando sea necesario, se deberá coordinar la seguridad preventiva con la policía provincial.

Elementos prohibidos y alcohol: Queda prohibido el ingreso o uso de objetos peligrosos según la normativa aplicable, así como la venta, suministro y consumo de bebidas alcohólicas dentro del predio durante el desarrollo del evento.

Protección de menores: En categorías infantiles y juveniles se deben garantizar condiciones seguras de ingreso, permanencia y egreso, además de contar con protocolos específicos para actuar ante accidentes, extravíos o situaciones de vulnerabilidad.

Autoridad de aplicación, inspecciones y régimen sancionatorio

El proyecto presentado por el bloque "Cambia Cipolletti" apunta a que la autoridad competente sea la Dirección de Deportes en coordinación con Fiscalización, Protección Civil, Obras Particulares y demás áreas municipales pertinentes. En esta misma línea, se advierte que, ante un riesgo grave e inminente para la salud o integridad de las personas, la autoridad podrá disponer de forma fundada la suspensión del evento, la restricción de sectores o la clausura preventiva del lugar, aplicando criterios de proporcionalidad. Las infracciones e incumplimientos a la ordenanza serán sancionados conforme a lo establecido en el Código de Faltas Municipal y la normativa legal vigente.

Cómo es su estado parlamentario

La concejal confirmó a LM Cipolletti que este lunes se desarrolló la reunió de Labor Parlamentaria para, posteriormente, ser incluído en las comisiones donde será abordado de manera integral entre el cuerpo legislativo y los invitados que contribuyan a su tratamiento. El organismo sesionaría el próximo jueves 5 de noviembre.