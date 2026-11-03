El servicio sumará un punto de ascenso y descenso cerca de la Facultad de Medicina. La obra forma parte de una inversión de $1.781 millones.

El Tren del Valle tendrá una nueva parada en Cipolletti: dónde estará ubicada y a quiénes beneficiará.

El Tren Patagónico del Valle sumará un nuevo punto de ascenso y descenso de pasajeros en Cipolletti , en inmediaciones de la Facultad de Medicina . La incorporación permitirá acercar el servicio ferroviario a estudiantes, docentes y trabajadores que diariamente se trasladan hasta el establecimiento educativo desde distintos puntos del Alto Valle .

La iniciativa forma parte de la primera etapa de recuperación del Tren Patagónico del Valle , un proyecto anunciado por el gobernador Alberto Weretilneck que contempla una inversión de $1.781 millones para ampliar y modificar cinco estaciones y extender el recorrido hasta General Roca.

El nuevo acceso estará ubicado cerca de la Facultad de Medicina y tendrá un valor estratégico para la comunidad universitaria . La zona recibe diariamente a personas de distintas localidades que llegan para cursar sus estudios, trabajar o participar de actividades académicas.

Con esta incorporación, el servicio ferroviario buscará facilitar los traslados cotidianos y sumar una alternativa de transporte público en un sector de importante circulación.

"El tren tiene que volver a conectar a nuestras ciudades y facilitar la vida de la gente", destacó Weretilneck al presentar el proyecto.

Las cinco estaciones que serán intervenidas

La recuperación del servicio también contempla obras en las estaciones de Cipolletti, Fernández Oro, Allen, J. J. Gómez y General Roca.

Los trabajos incluirán rampas de acceso, andenes accesibles, refugios cubiertos, señalética e iluminación. El objetivo es mejorar las condiciones de espera, circulación y ascenso de los pasajeros.

Además, la extensión del recorrido hasta General Roca apunta a fortalecer la conexión entre las localidades del Alto Valle y ofrecer una alternativa frente al tránsito cada vez más intenso de la Ruta Nacional 22.

Cuándo comenzarán las obras del Tren Patagónico del Valle

La apertura de ofertas de la licitación está prevista para el 24 de noviembre, a las 10, en la Administración Central de Tren Patagónico, ubicada en avenida Cardenal Cagliero, en Viedma.

El plazo de ejecución establecido para los trabajos es de 90 días.

Las empresas interesadas podrán consultar los pliegos y solicitar información a través del correo electrónico [email protected] o del teléfono 2920 44-6066.