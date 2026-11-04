Finalmente, Cipolletti viajará a Salta en avión

La dirigencia del Albinegro aseguró el mejor traslado posible para la delegación que visitará a Juventud Antoniana.

Cipo anunció que viajará a Salta en avión para evitar las 36 horas de colectivo.

A sabiendas de que un viaje en colectivo de 36 horas no es lo ideal para el deporte profesional, Cipolletti se trasladará en avión a Salta para afrontar una nueva instancia del Federal A . Después de varios días de gestiones y de analizar el impacto económico del traslado, la dirigencia albinegra consiguió resolver la logística para que el plantel pueda realizar el extenso recorrido por vía aérea.

La noticia representa un cambio importante respecto de las primeras alternativas que se manejaban para la visita a Juventud Antoniana , el rival del Albinegro en el camino hacia el segundo ascenso a la Primera Nacional.

La posibilidad de viajar en avión había sido planteada desde un primer momento por la Subcomisión de Fútbol, que buscaba evitar el desgaste de un traslado terrestre entre ida y vuelta. Sin embargo, el costo de los pasajes y la necesidad de organizar el viaje con pocos días de anticipación complicaban las gestiones.

Finalmente, este miércoles se confirmó la buena noticia. La dirigencia también apela a la colaboración de los hinchas para afrontar los gastos del traslado y difundió un alias (albinegro.cipo) para quienes quieran realizar un aporte económico y ayudar a cubrir los costos del viaje.

La iniciativa busca sumar recursos en un momento en el que el club debe afrontar una nueva exigencia para sostener la pelea por el ascenso.

En septiembre, cuando Cipo debió trasladarse a Salta para cerrar la Fase Campeonato, la dirigencia había conseguido concretar un vuelo desde Neuquén. En aquella oportunidad, el equipo viajó el jueves y disputó el partido el viernes por la noche, con una planificación que permitió reducir las horas de traslado.

Un viaje que vuelve a poner en escena el costo del Federal A

La logística volvió a ser uno de los temas centrales para Cipolletti después de la final por el primer ascenso, disputada en San Francisco, Córdoba. La derrota ante San Martín de Formosa dejó al equipo con una nueva oportunidad deportiva, pero también con gastos importantes derivados de la movilización de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

En ese contexto, se comenzó a trabajar en el próximo compromiso y evaluó distintas posibilidades para llegar a Salta. La alternativa terrestre implicaba demasiadas horas de viaje y la necesidad de contemplar alojamiento, alimentación y descanso antes del partido.

El referente de la Subcomisión, Marcelo Bastías, había explicado que el club buscaba reunir los recursos para repetir la experiencia aérea. La intención era que el plantel llegara en mejores condiciones físicas, aunque el presupuesto representaba una dificultad.

La confirmación del vuelo permite resolver ese aspecto de la planificación y concentrar la preparación en el partido. El viaje será el sábado por la mañana.

Cipo vuelve a Salta en busca del segundo ascenso

El Albinegro afrontará una nueva etapa del Federal A después de la final perdida ante San Martín de Formosa. El equipo dirigido por Fabián Enríquez emprende el camino de la Reválida, que ofrece otra posibilidad de llegar a la Primera Nacional.

La visita a Salta será parte de una serie que exigirá tanto desde lo futbolístico como desde lo anímico. Cipolletti deberá buscar un resultado favorable fuera de casa y luego resolver la llave en La Visera de Cemento.