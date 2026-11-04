Este jueves se realizará una nueva sesión del Concejo Deliberante donde se tratarán proyectos vinculados al desarrollo comercial, la infraestructura barrial y declaraciones de interés para la ciudad.

Este jueves sesiona el Concejo Deliberante: el Ejecutivo buscará el aval legislativo para avanzar con la "aldea comercial"

Este jueves 5 de noviembre , a las 11 horas, el Concejo Deliberante llevará adelante una nueva sesión ordinaria. La agenda legislativa incluye iniciativas relacionadas con el desarrollo comercial de la ciudad , la prevención en salud, infraestructura barrial y el reconocimiento de distintas actividades de interés comunitario.

Uno de los temas destacados de la jornada será el tratamiento del proyecto que propone declarar de interés público una iniciativa privada denominada "Proyecto de desarrollo comercial integral – Construcción de supermercado y aldea comercial”.

La propuesta, bautizada como " una nueva centralidad urbana " llega al recinto con despacho favorable por mayoría de la Comisión de Gobierno y contempla una inversión total superior a los 30 millones de dólares y busca transformar casi cuatro manzanas hoy sin uso en un polo de servicios, comercio y esparcimiento para toda la ciudad.

La iniciativa incluye el supermercado, más de 50 locales entre retail y gastronomía, sede bancaria, gimnasio, polo deportivo, oficinas, consultorios y un parque público de más de 8.000 metros cuadrados. También sumará más de 300 plazas de estacionamiento.

Salud, prevención y espacios públicos

La agenda también contempla el ingreso del proyecto de la concejal por "Cambia Cipolletti", Ana Maria Napoli para crear un "Régimen Municipal de Prevención, Seguridad y Protección de la Salud en Eventos Deportivos", destinado a establecer condiciones mínimas de seguridad, prevención de riesgos, asistencia sanitaria y organización en eventos deportivos junto con una iniciativa de adhesión a la Ley Provincial Nº 5901, conocida como "Ley Federico".

La iniciativa nace frente a los reiterados accidentes, fallecimientos y episodios de descompensación cardíaca registrados en los torneos de fútbol —hechos que encendieron las alarmas y abrieron el debate sobre la infraestructura y la salud en el deporte regional.

En materia de infraestructura, se dará ingreso a una comunicación dirigida al Poder Ejecutivo Municipal sobre la necesidad de entubar el canal ubicado en el barrio Anai Mapu.

Asimismo, se abordarán propuestas vinculadas con la reglamentación de la Ordenanza N.º 325/17 (RE.P.U.PA.), la modificación de disposiciones sobre firmas y la ratificación de un convenio entre la Municipalidad y la Secretaría de Energía y Medio Ambiente.

Identidad y reconocimientos para la comunidad

Entre los asuntos ingresados también se encuentran las iniciativas para denominar “José Schicchi” a una calle rural y “Dr. René Favaloro” a un barrio de la ciudad.

Por otra parte, está previsto el tratamiento sobre tablas de tres proyectos de declaración de interés vinculados con las "Jornadas interdisciplinarias de actualización en curación avanzada de heridas", las 10° Jornadas Regionales Patagónicas de Cardiología y el libro "Yo esperaré hasta que vuelvas".