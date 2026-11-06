La mega feria que promete convocar a miles de vecinos este fin de semana largo en el Alto Valle

Serán cuatro días a pura feria, gastronomía, diversión y espectáculos. Los detalles del evento que tendrá entrada libre y gratuita.

La mega feria promete convocar a una multitud en el Alto Valle.

Desde la tarde de este viernes, Allen se convierte en el punto de encuentro regional para disfrutar de cuatro jornadas consecutivas cargadas de entretenimiento, buena comida y propuestas para toda la familia. Una mega feria denominada Estrella del Valle que promete convocar a miles de vecinos y visitantes de localidades aledañas.

El emblemático evento itinerante abre sus puertas oficialmente en el predio del Allen Rugby Club , ubicado en la Isla 16 (a pocos metros del Balneario Municipal). El predio contará con un amplio patio gastronómico con sabores locales y regionales, acompañado por una feria de emprendedores y artesanos llegados desde distintos puntos del país para exhibir sus creaciones.

Para los más chicos, el evento suma un parque de diversiones adaptado para el entretenimiento infantil, mientras que el escenario principal vibrará con shows artísticos en vivo de talentos locales, regionales y nacionales a lo largo de las cuatro jornadas.

Todo lo que tenés que saber antes de ir

Para no perderte ningún detalle y organizar tu visita, tomá nota de los datos clave de la convocatoria:

Fechas: Desde el viernes 6 hasta el lunes 9 de noviembre.

Ubicación: Predio del Allen Rugby Club – Isla 16 (a metros del Balneario Municipal).

Horario de apertura: Viernes a partir de las 18 .

Acceso: Entrada libre y gratuita.

Con el marco natural de la Isla 16 y una programación pensada para todos los gustos, Allen inaugura una gran fiesta.

Oro se prepara para el Patagonia Fest

Cerquita de Allen, Fernández Oro se prepara a su vez para un gran festival, el Patagonia Fest. La cita será el próximo sábado 21 de noviembre en el predio La Masía, en una única e intensa jornada que comenzará a las 18 y ofrecerá 12 horas ininterrumpidas de música en vivo. Un cartel diverso con figuras del ámbito nacional y talentos locales.

El plato fuerte de la velada estará a cargo de LBC y Euge Quevedo, quienes prometen hacer bailar a todo el público a puro cuarteto. A la grilla de espectáculos nacionales se suman el reconocido folklorista Christian Herrera y la banda Carafea, que contará con la participación especial de Ernesto Guevara.

Además, el festival le dará un espacio destacado al talento regional con una amplia selección de artistas locales:

Sinsenima

Khanto

La Única

Sin Proyecto

Tony Bertodor

Keuarteto, con la voz de la ascendente Fiorella

DJ Gabi Medina

DJ Enzito

La apertura del evento estará a cargo de los DJs y artistas de la zona, marcando el inicio de una fiesta pensada para todos los gustos.