La fotomulta más insólita del año se registró en Río Negro: bromas e indignación

Una de las primeras faltas sancionadas por el nuevo sistema de fotomultas en Villa Regina se hizo viral y generó debates de concientización. De no creer.

Increíble pero real. La fotomulta más insólita del año. Un automovilista fue captado por una cámara de tránsito mientras conducía comiendo guiso directamente de una olla , en un desopilante hecho registrado en Villa Regina .

La maniobra, tan riesgosa como insólita, fue retratada por los nuevos dispositivos de control de tránsito instalados en la región y rápidamente se replicó en las plataformas digitales, donde las imágenes causaron estupor, burlas y debate .

El episodio tuvo lugar en el marco de la reciente puesta en marcha del sistema de fotomultas e inspección vehicular en Río Negro , implementado con el objetivo de reducir la siniestralidad vial en las rutas y accesos urbanos.

En Villa Regina, las cámaras comenzaron a operar tras una etapa de prueba, y entre los primeros registros captados por los radares apareció la impactante escena: el conductor sostenía una recipiente metálico con una mano y comía con la otra, dejando al vehículo sin un control firme y desviando la atención de la calzada.

Sigue la polémica en Río Negro por las fotomultas. Ahora hay lío en San Antonio.

Fuentes locales indicaron que la escena derivó en una de las primeras actas de infracción emitidas por la nueva red de monitoreo, debido a la clara violación de las normas básicas de conducción responsable.

El peligro de las distracciones al volante

Más allá de lo pintoresco del hecho y del impacto en las redes sociales, especialistas en vialidad recalcaron la gravedad de esta clase de maniobras. Comer mientras se maneja -y en particular manipular utensilios u objetos voluminosos como una olla- representa una distracción cognitiva, visual y manual simultánea.

Pérdida de tiempo de reacción: Mantener las manos ocupadas reduce drásticamente la capacidad de maniobra ante un imprevisto en la calzada.

Desviación de la mirada: Quitar los ojos del camino por unos pocos segundos equivale a recorrer decenas de metros a ciegas.

Maniobras peligrosas: La manipulación de alimentos calientes o recipientes inestables incrementa el riesgo de volcaduras internas o quemaduras que pueden provocar la pérdida total del control del vehículo.

Reacciones y debate social

Aunque la identidad del conductor no trascendió y las autoridades locales se mantuvieron cautas sobre el monto final de la sanción aplicable, la imagen no tardó en volverse un fenómeno viral.

El hecho reavivó la discusión sobre la conciencia al volante en la provincia, recordando que, aun en trayectos cortos o cotidianos, la prioridad absoluta debe ser siempre la atención a la ruta y el respeto por las normas de tránsito.