Concejales cipoleños ya trabajan con el presupuesto 2026: los detalles del incremento que solicitan

El Concejo Deliberante de Cipolletti llevó adelante este miércoles una nueva sesión del Organismo Legislativo local . El encuentro estuvo encabezado por la presidenta del cuerpo legislativo, Karina Alvarez, junto a los concejales Adriana Dietrich, Martín Posse, Oscar Langowsky, Ana María Napoli y Julio César Araneda.

Entre los asuntos de mayor relevancia, tomó estado parlamentario el Expediente presentado por la Dirección de Presupuesto municipal , mediante el cual se solicita un incremento en el presupuesto de recursos y erogaciones para el ejercicio 2026. La propuesta fue girada a la Comisión de Hacienda para su correspondiente análisis.

A su vez, se derivó a la Comisión de Obras y Servicios Públicos una iniciativa impulsada por Alvarez que busca reglamentar el tendido de cables en la vía pública para optimizar la organización del espacio aéreo de la ciudad.

Un proyecto a tono con un crecimiento planificado

En diálogo con LM Cipolletti la titular del Organismo, Karina Alvarez, brindó detalles sobre la iniciativa presentada para reglamentar el tendido de cables en la vía pública. En este sentido, hizo mención a la importancia de ''ordenar la ciudad en pos de su crecimiento''. En ese sentido, mencionó que basta con recorrer unas cuadras para visualizar la gran cantidad de metros de cables que están deteriorados, que son parte de una ''conexión precaria'' y que en algunos casos hasta son perjudiciales para los vecinos.

La medida alcanza a empresas de telecomunicaciones, electricidad, TV por cable e internet.

Si bien el objetivo es reducir la contaminación visual y eliminar los cables que no se utilizan, es también una forma de tratamiento para con la ''basura aérea''. Alvarez insistió en que además de lo mencionado anteriormente, la seguridad ciudadana es pilar para este proyecto ya que evitaría: caídas de postes, cortocircuitos o interferencias con el arbolado público. Asímismo, se supo que luego de realizar el relevamiento correspondiente dentro del ejido de la cuidad de Cipoletti, el Ejecutivo realizará migración progresiva hacia el tendido subterráneo o el compartido de infraestructura.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Concejo Deliberante Cipolletti (@concejodeliberantecipolletti)

Proyectos ingresados y trabajo en comisiones

Durante la jornada, los bloques e instituciones municipales presentaron diversas iniciativas que fueron remitidas a sus respectivas comisiones:

Obras y Servicios Públicos: Se giró el pedido para habilitar un cruce vehicular entre calle Venezuela y C515 (bloque Cambia Cipolletti); la apertura de las calles Concepción de Uruguay y San Rafael (Cambia Cipolletti); y la creación de espacios de juegos inclusivos en plazas públicas que es iniciativa del concejal Oscar Langowsky.

Gobierno: Ingresó la propuesta de cierre del registro de oposición para la obra de asfalto en el loteo Pizarro (Secretaría de Obras Públicas); la creación de un programa de capacitación en oficios (Langowsky); la ratificación de un acta con el Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda — IPPV — (Dirección de Arquitectura); la desafectación de parcelas de reserva fiscal (Catastro); y la incorporación del artículo 17 bis al Código de Habilitaciones Comerciales (Secretaría de Fiscalización).

Medio Ambiente: Se derivó el proyecto para implementar un programa municipal de concientización y separación de residuos en origen, impulsado por el concejal Langowsky.

Avances en obras y acuerdos institucionales

Por último, el cuerpo legislativo aprobó por unanimidad dos despachos de comisión para avanzar en gestiones locales. Por un lado, se dio luz verde al dictamen de la Comisión de Gobierno sobre el Expediente N° 012-M-2026, lo que permitirá avanzar con el cierre del registro de oposición para los trabajos de cordón cuneta, pavimento y alumbrado público en la calle Los Pioneros.

Por otro lado, se respaldó el despacho de la Comisión de Hacienda que ratifica el convenio firmado entre la Municipalidad de Cipolletti y la Secretaría de Estado de Energía de la provincia.