El registro PUPA impulsa el crecimiento de las panaderías artesanales en Cipolletti

El programa municipal sumó a "Dulce Bocado" y ya entregó más de 40 certificados, abriendo canales de comercialización formal.

El registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimentarias ( PUPA ) continúa en expansión en Cipolletti , consolidándose como una herramienta clave para que más emprendedores locales accedan a nuevas oportunidades de crecimiento y formalicen sus actividades comerciales.

A través de estos certificados, la Municipalidad de Cipolletti acompaña a quienes dan sus primeros pasos en el sector, impulsando de manera directa la elaboración y comercialización de alimentos artesanales producidos en pequeña escala.

Un ejemplo concreto de este desarrollo es "Dulce Bocado" , un emprendimiento familiar dedicado a la elaboración artesanal de productos de pastelería tradicional y panificados. El proyecto nació inicialmente como una alternativa para generar ingresos familiares, aprovechando los conocimientos previos y la pasión de sus integrantes por la elaboración de productos dulces.

En sus comienzos, el negocio operaba bajo el nombre de "Silvana_Pastelería". Sin embargo, el trabajo constante, la capacitación continua y la experiencia adquirida en el mercado local plantearon la necesidad de evolucionar hacia una identidad comercial propia. De este modo se consolidó la marca "Dulce Bocado", orientada a reflejar calidad, dedicación y compromiso en cada elaboración.

Producción artesanal con aval municipal

Al frente de este proyecto se encuentra Silvana Sandoval, propietaria del PUPA número 43 de Cipolletti. En su unidad productiva se elabora una amplia variedad de alimentos que incluye tortas, tartas, cookies, budines, facturas y distintas opciones de panificados artesanales.

El certificado PUPA 42 también fue para emprendedores del rubro panificados.

La obtención de la certificación oficial habilita la comercialización formal de los productos de "Dulce Bocado". Actualmente, las elaboraciones de la marca se pueden adquirir tanto de forma directa como en comercios locales de renombre, entre los que se destacan Café Urquiza, Madre Tierra y otras confiterías de la zona.

Alcance y funcionamiento del registro PUPA

La Dirección de Economía Social, área encargada de gestionar el programa, informó que hasta la fecha el municipio ya gestionó y entregó más de 40 certificados PUPA, mientras continúa con la tramitación de nuevas solicitudes de vecinos interesados.

Una vez concluido el proceso de registro, la mencionada dirección otorga el certificado oficial donde consta el número de identificación de la PUPA. Este documento faculta al emprendedor a comercializar sus alimentos dentro de la jurisdicción del ejido municipal, utilizando canales como el propio establecimiento de elaboración, ferias de la Economía Social, espacios de intercambio solidario y pequeños comercios de la ciudad. El registro posee una validez de dos años y puede ser renovado al vencimiento del plazo a solicitud del interesado.

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