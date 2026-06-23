El registro PUPA sigue creciendo en Cipolletti: "Keto del Valle" recibió la habilitación número 47

El emprendimiento elabora productos de panadería y pastelería bajo las modalidades keto y low carb, ideales para personas con restricciones alimenticias.

El registro de Pequeñas Unidades Productivas Alimentarias ( PUPA ) continúa en expansión en la ciudad, abriendo nuevas oportunidades de crecimiento para los emprendedores locales. En este marco, el intendente Rodrigo Buteler hizo entrega formal del certificado PUPA 47 a “Keto del Valle” , un proyecto local enfocado en la alimentación saludable.

El emprendimiento se dedica a la elaboración de productos de panadería y pastelería bajo las modalidades keto y low carb . Estas opciones están diseñadas especialmente para personas que buscan alternativas nutricionales aptas para diferentes tipos de requerimientos alimenticios.

La propietaria de este espacio es Natalia Quidel , bioquímica de la ciudad, quien detalló las particularidades de su producción. Respecto al funcionamiento de su comercio, la emprendedora destacó: “Tenemos una panadería y pastelería saludable donde trabajamos básicamente con harina de almendras sin gluten, sin azúcar y sin aceites refinados. Para intolerantes al gluten, para pacientes diabéticos, e insulino resistentes. Estamos en Ingeniero Cipolletti 30, y Lisandro de la Torre, o en Instagram: Ketodelvalle.Ok”.

A través de la entrega de estos certificados, la Municipalidad busca acompañar a los productores locales en sus primeros pasos. El objetivo principal del programa PUPA es impulsar la elaboración y posterior comercialización de alimentos artesanales que se producen a pequeña escala, otorgando herramientas técnicas y legales para que los emprendedores puedan formalizarse, desarrollarse y expandir sus proyectos en el mercado local.

certificado pupa El Municipio entregó un nuevo certificado PUPA a un emprendimiento de Cipolletti.

Dónde comercializar y vigencia del registro

Los emprendimientos que forman parte de este registro quedan formalmente autorizados para comercializar sus productos dentro de la jurisdicción del ejido municipal de Cipolletti. Los canales de venta permitidos incluyen:

Los propios establecimientos de elaboración.

Ferias de la Economía Social.

Espacios de intercambio solidario.

Pequeños comercios de la ciudad.

El trámite se gestiona de manera directa a través de la Dirección de Economía Social. Una vez finalizado el proceso de registro correspondiente, el área municipal otorga el certificado oficial en el que consta el número de P.U.P.A identificatorio. Esta habilitación cuenta con una validez legal de dos años y, una vez cumplido ese plazo de vencimiento, puede ser renovada a solicitud de la persona interesada.

Cómo realizar consultas e inscripciones

Desde la Dirección municipal informaron que hasta la fecha ya se gestionaron y entregaron más de 40 certificados PUPA en la localidad, al tiempo que se avanza activamente en la evaluación y procesamiento de nuevas solicitudes de inscripción.

Para obtener más información o realizar consultas puntuales sobre los requisitos y el procedimiento para registrarse, los interesados pueden ponerse en contacto con el teléfono corporativo de la Dirección de Economía Social al 2994 21-6722, en el horario de lunes a viernes de 7 a 14.