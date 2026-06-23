Cipolletti: malestar en una escuela por interrupciones de clases y fallas en la calefacción

Familiares y el gremio Unter manifestaron preocupación por el mal funcionamiento de las calderas en la escuela. El Consejo Escolar explicó la situación.

En la Escuela 248 hay suspensión de clases por falta de calefacción.

Con el inicio formal del invierno y temperaturas cada vez más bajas en la región, la comunidad educativa de la Escuela Primaria 248 de Cipolletti volvió a enfrentar un escenario ya conocido: la falta de calefacción adecuada en el edificio escolar .

Según denunciaron familias de la institución, desde la semana pasada los estudiantes no están asistiendo con normalidad a clases debido a fallas en el sistema de calderas. La situación obligó a suspender actividades en varias jornadas, ya que las bajas temperaturas dentro de las aulas hacen imposible el dictado regular de clases.

“Esta situación afecta directamente el derecho de los niños y niñas a la educación y perjudica a numerosas familias que deben reorganizar sus actividades diarias”, expresaron padres de la institución.

aulas clases educacion Las familias expresaron su preocupación por las interrupciones de clases debido a la falta de calefacción. (Foto: ilustración) Archivo

Reclamo de las familias y críticas a las autoridades

El malestar no es nuevo. De acuerdo a los testimonios de las familias, los inconvenientes con el sistema de calefacción se repiten desde el año pasado sin que, hasta el momento, se haya logrado una solución definitiva.

Los padres remarcaron que el problema no se limita a la falta de calefacción, sino también a la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades educativas responsables del mantenimiento edilicio. En ese sentido, exigieron una intervención urgente para garantizar condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad dentro de la escuela.

“Nos sentimos preocupados e indignados porque, una vez más, nuestros hijos son quienes sufren las consecuencias de la falta de mantenimiento”, señalaron.

Denuncias sobre el estado de la escuela

Las críticas de la comunidad educativa también apuntan a otras deficiencias en el edificio escolar. Según describieron, existen aulas que no alcanzan una temperatura adecuada, lo que obliga a los estudiantes a permanecer abrigados durante toda la jornada, incluso en condiciones extremas de frío.

En ese contexto, también se mencionaron problemas estructurales como humedad, puertas en mal estado y situaciones sanitarias que, según los reclamos, complejizan el normal desarrollo de las actividades escolares.

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Intervención gremial y críticas al funcionamiento del sistema

El conflicto también sumó la voz de Unter, que manifestó su preocupación por el estado del establecimiento y la continuidad de las clases en condiciones inadecuadas.

Fabian Oliva, secretario local, aseguró que la escuela debió suspender actividades debido a que el sistema de calefacción “es insuficiente y no llega a todas las aulas”.

En sus declaraciones, el dirigente gremial describió un panorama más amplio de deterioro edilicio. Señaló que en algunas aulas alejadas del sistema de calderas el frío es extremo y cuestionó la falta de soluciones estructurales por parte de las autoridades.

Además, criticó la narrativa oficial sobre el funcionamiento del sistema educativo provincial. “Se habla de normalidad, pero esa normalidad convive con baños en mal estado, puertas deterioradas, humedad y calefacción insuficiente”, expresó.

Para el representante gremial, el funcionamiento de las escuelas se sostiene principalmente por el esfuerzo de docentes, directivos y comunidades educativas, pero advirtió que esto ocurre “a costa de la salud de estudiantes y trabajadores”.

Calderas funcionamiento Escuela 248 Calderas en funcionamiento desde este martes 23 de junio.

La respuesta del Consejo Escolar

En diálogo con LM Cipolletti, Adrián Carrizo consejero escolar de la ciudad, confirmó que "los equipos están funcionando, hoy chequee su funcionamiento", explicó. Además hizo mención a la necesidad de cambiar de lugar los termostatos para que puedan realizar una lectura correcta del ambiente.

"Hoy continuamos con el monitoreo de los equipos y con trabajos de termostato. Hacemos monitoreo diario, para garantizar el encendido de los equipos", expresó.

En cuanto a la distribución de las calderas mencionó que en planta alta y baja, funcionaban dos de los tres equipos distribuidos por piso. "Medimos la temperatura ambiente junto a la directora y un docente delegado de la escuela, en la mayoría de los ambientes se llegaba a una temperatura óptima a excepción de dos aulas que son las que están al final del recorrido del ducto de calefacción".

Por otro lado menciono sobre los trabajos a realizar: "se decidió regular las rejillas de ventilación de planta alta, en simultáneo se cambió un repuesto y hoy continuamos con la reubicación de termostato para una correcta lectura de la temperatura ambiente de manera de automatizar el funcionamiento".