Colecta solidaria por Felipe, promesa rionegrina de judo que necesita operarse con urgencia

El adolescente cipoleño sufrió una grave lesión hace un mes en una competencia. Las formas de ayudarlo para que puedan intervenirlo quirúrgicamente.

Felipe, deportista de la Escuela Municipal de Judo, y su familia realizan una colecta para reunir el dinero para una cirugía.

Felipe Cares tiene 16 años , vive en Cipolletti y lleva más de una década dedicado con pasión al judo . La promesa de la Escuela Municipal de Judo que desde hace tres años integra la selección rionegrina de la disciplina, sufrió una grave lesión que lo mantiene alejado del deporte y con la necesidad de operarse con urgencia. Debido a los elevados costos, su familia y la institución a la que representa organizan una rifa y un bingo para poder afrontar los gastos de la intervención.

En su último torneo, disputado hace aproximadamente un mes, Felipe sufrió un severo traumatismo en la articulación. Los estudios médicos confirmaron un diagnóstico delicado: rotura del ligamento cruzado anterior, desplazamiento del ligamento lateral y rotura de meniscos .

Su mamá, Fernanda , explicó el cuadro de situación que atraviesa el joven a LM Cipolletti : "Hoy está con menos dolor , va a la escuela y cumple con sus tareas, pero no puede entrenar. Está muy limitado y con muchos cuidados porque tiene la rodilla 'en el aire' y hay que operarlo lo antes posible".

Todo se complica al no contar con obra social. La primera alternativa considerada fue realizar la intervención quirúrgica a través del Hospital local. Sin embargo, "los tiempos y la falta de insumos" obligaron a cambiar de estrategia.

"Tratar de hacerlo por el hospital nos iba a demorar entre 6 meses y un año. En un principio, los insumos costaban 4 millones de pesos, pero luego nos enteramos de que, aun teniéndolos, la espera podía extenderse igualmente por ese lapso", explicó Fernanda.

Ante ese panorama, la familia decidió avanzar por la vía particular. En este camino contaron con el apoyo decisivo de Marcos, el traumatólogo que atiende a Felipe, quien también es judoca y se puso a disposición para gestionar turnos y contactar cirujanos especialistas en rodilla y deportistas.

La cirugía quedó programada para el 22 de septiembre, pero requiere un costo total de 7 millones de pesos que debe ser saldado con anterioridad a la fecha.

Cómo colaborar: rifa solidaria y bingo en el CET 15

Para reunir los fondos necesarios, la familia y la comunidad del judo cipoleño lanzaron dos campañas simultáneas de recaudación:

1. Rifa Solidaria (Sortea 10 de septiembre)

Se pusieron a la venta 400 números a un valor de $10.000 cada uno (deben abonarse antes de la fecha de cirugía).

Premios: 1° : 1 costillar + 2 vinos. 2° Premio: 2 pollos + 2 vinos.

Teléfono para comprar números: 299-6155455 .

Alias de Mercado Pago: turulecas.d.i (a nombre de María Fernanda Ibáñez).

2. Gran Bingo Solidario de la Escuela Municipal de judo

Fecha y hora: Domingo 30 de agosto a las 15 .

Lugar: CET 15 (Perú y Río Salado, Cipolletti).

Valor del cartón: $15.000 .

Alias para comprar cartones: Bingo.Judo (a nombre de Rocío Iñiguez).

Una comunidad unida por el sueño de un deportista

La celeridad de la operación es fundamental para que Felipe pueda encarar una rehabilitación óptima y volver a vestir la camiseta de la provincia. Su familia apela a la solidaridad de la comunidad e invita a colaborar mediante la compra de rifas, cartones o transferencias directas a las cuentas habilitadas.